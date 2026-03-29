Settore giovanile



Anche la Lucchese alla "Marlia Élite Cup Juniores"

sabato, 16 maggio 2026, 09:13

La ASD Folgor Marlia 1905 presenta la prima edizione della "Marlia Élite Cup Juniores", un torneo dedicato al calcio giovanile di alto livello che vedrà protagoniste alcune tra le realtà più importanti del panorama toscano. A sfidarsi sul campo dello Stadio Comunale di Marlia saranno:

* Folgor Marlia 1905

* Lucchese Calcio

* Carrarese Calcio 1908

* US Città di Pontedera

* Seravezza Pozzi Calcio

* San Giuliano

Sarà un'occasione importante per vedere all'opera giovani talenti e vivere serate di grande calcio con società di assoluto prestigio del panorama regionale.La Folgor Marlia invita tutti gli appassionati a partecipare numerosi per sostenere i ragazzi e seguire da vicino una manifestazione che punta a diventare un appuntamento importante per il calcio Juniores.

???? Tutte le gare si disputeranno presso lo Stadio Comunale di Marlia.

Vi aspettiamo per vivere insieme la Marlia Élite Cup Juniores 2026! ????????

Ecco il calendario:

Sabato 16 maggio 2026

ore 18:00 San Giuliano - Città di Pontedera

ore 19:45 Folgor Marlia 1905 - Carrarese Calcio 1908

Sabato 23 maggio 2026

ore 19:00 Carrarese Calcio 1908 - Seravezza Pozzi Calcio

ore 20:45 Lucchese Calcio - San Giuliano

Giovedì 28 maggio 2026

ore 19:00 Città di Pontedera - Lucchese Calcio

ore 20:45 Folgor Marlia 1905 - Seravezza Pozzi Calcio

Sabato 6 giugno 2026

ore 20:00 finale 1°/2° posto