Anche la Lucchese alla "Marlia Élite Cup Juniores"

Settore giovanile
sabato, 16 maggio 2026, 09:13
La ASD Folgor Marlia 1905 presenta la prima edizione della "Marlia Élite Cup Juniores", un torneo dedicato al calcio giovanile di alto livello che vedrà protagoniste alcune tra le realtà più importanti del panorama toscano. A sfidarsi sul campo dello Stadio Comunale di Marlia saranno:
* Folgor Marlia 1905
* Lucchese Calcio
* Carrarese Calcio 1908
* US Città di Pontedera
* Seravezza Pozzi Calcio
* San Giuliano
Sarà un'occasione importante per vedere all'opera giovani talenti e vivere serate di grande calcio con società di assoluto prestigio del panorama regionale.La Folgor Marlia invita tutti gli appassionati a partecipare numerosi per sostenere i ragazzi e seguire da vicino una manifestazione che punta a diventare un appuntamento importante per il calcio Juniores.
???? Tutte le gare si disputeranno presso lo Stadio Comunale di Marlia.
Vi aspettiamo per vivere insieme la Marlia Élite Cup Juniores 2026! ????????
Ecco il calendario:
Sabato 16 maggio 2026
ore 18:00 San Giuliano - Città di Pontedera
ore 19:45 Folgor Marlia 1905 - Carrarese Calcio 1908
Sabato 23 maggio 2026
ore 19:00 Carrarese Calcio 1908 - Seravezza Pozzi Calcio
ore 20:45 Lucchese Calcio - San Giuliano
Giovedì 28 maggio 2026
ore 19:00 Città di Pontedera - Lucchese Calcio
ore 20:45 Folgor Marlia 1905 - Seravezza Pozzi Calcio
Sabato 6 giugno 2026
ore 20:00 finale 1°/2° posto
domenica, 10 maggio 2026, 09:13
Dopo il campionato, che ha visto i rossoneri vincere nell'ultima di campionato con la Folgor Segromigno per 3-2 centrando il terzo posto in classifica dietro Porcari e Viareggio, la Coppa Toscana: per la Juniores di Alessandro Tempesti l'avventura stagionale potrebbe andare avanti ancora per un po'
sabato, 18 aprile 2026, 20:03
A San Vito bastano un gol per tempo firmati rispettivamente da Ouadjaout al 25' e da Riccardo Chiesa al 87'. Con questo successo i rossoneri ritrovano i 3 punti in casa e si consolidano al terzo posto in classifica a tre giornate dal termine
sabato, 11 aprile 2026, 19:02
La Lucchese esce sconfitta di misura nel derby contro il Viareggio capolista in pieno recupero e ora i punti di ritardo sono nove dalla vetta: davanti ai rossoneri c'è anche l'Academy Porcari. Rossoneri in dieci per l'espulsione di Onu
domenica, 29 marzo 2026, 09:27
Vantaggio rossonero al 21' con Pierre Favre a cui risponde, al tramonto del match, Matteo Gonnella che fissa il risultato sull'1-1 finale. Rossoneri che restano al 3° posto in classifica con 57 punti ma perdono terreno sulla testa