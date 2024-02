Basket Le Mura



Green Lucca Le Mura Spring supera BF Pontedera

domenica, 11 febbraio 2024, 10:02

Green Lucca Le Mura Spring -BF Pontedera 61-53 (20-20; 37; 30; 51-40)



Le Mura Spring: Barberio n.e., Bigini n.e., Caredio n.e., Tessaro* 2, Pellegrini n.e., Morettini , Rapè* 5, Valentino 16, Michelotti* 17, Peri , Cherkaska* 6, Fedorenko* 15. All.: Biagi



BF Pontedera: Garbini* 3, Braccagni 4, Capodagli 7, Puccini* 8, Benedetti 8, Rossi* 2, Daddi* 6, Preziuso 2, Chiti* 6, Ricci 7. All.: Pandolfi.



Arbitri: Iacopo Massei di Viareggio e Labed Mourad di Firenze



Come nelle previsioni le ragazze del Green Lucca devono impegnarsi al massimo per strappare una vittoria non scontata contro un organizzato BF Pontedera. Inizia un combattutissimo primo quarto con le due squadre che si studiano per tre minuti senza affondare il colpo. La prima a far muovere il tabellone è Puccini per le ospiti (0-2), ma Fedorenko, Michelotti e un 2/2 di Rapè portano avanti le lucchesi (6-2) al quarto minuto. Nella seconda parte le squadre si sbloccano, ma le ospiti riescono anche a mettere la testa avanti al sesto con due liberi e due dalla media di Ricci (10-13). Si va avanti punto a punto con le padrone di casa che impattano al nono con Valentino (18-18). Ai due liberi di Fedorenko risponde subito Preziuso prima dello scadere (20-20).

Inizia il secondo quarto e le Spring mostrano una intensità diversa, Valentino e Michelotti raggiungono più facilmente il sottoplancia e piazzano un parziale di 10-2 al quarto minuto (30-22). Dopo un 2/2 di Garbini, 2 canestri consecutivi di Michelotti al quinto portano il vantaggio in doppia cifra (34-24), che sarà un allungo determinante ai fini del risultato finale. Si prosegue punto a punto, sul finale del quarto le ospiti accorciano sul 37-30.

Al rientro in campo le Spring con una tripla di Fedorenko e un canestro da sotto di Valentino si portano sul 42-30. Segue una fase di controllo con il vantaggio che si mantiene sui 10-13 punti, solo nel finale una tripla sulla sirena di Benedetti riporta le ospiti a -8 (51-43).

L'ultimo quarto si apre con la tripla di Daddi che ricuce al -5 (51-46). Un libero di Rapè, Valentino e Fedorenko allungano nuovamente sul +10 (56-46), ma siamo solo al terzo minuto. Un parziale di 0-7 riporta le ospiti ad un possesso di differenza (56-53) al settimo, ma è il massimo sforzo. 2/2 di Valentino, 1/2 di Cerkaska e un canestro da sotto di Valentino fanno chiudere sul 61-53.



"Pontedera ha messo in campo tanta aggressività e tanta intensità - commenta coach Biagi - creandoci qualche problema nel terzo e quarto quarto. Noi siamo state un po' altalenanti, una volta in doppia cifra di vantaggio ci siamo fatte recuperare un paio di volte con qualche distrazione in difesa, ma poi siamo riuscite a gestirla nella maniera migliore."



Prossimo impegno ancora al Palatagliate sabato 17 febbraio ore 18,30 contro Jolly Acli Livorno.