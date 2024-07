Basket Le Mura



Francesca Chiti, prima novità in roster per Le Mura Spring

sabato, 6 luglio 2024, 14:51

Dopo le prime riconferme, iniziano le novità nel roster de Le Mura Spring in prospettiva del prossimo campionato di Serie B femminile. Fervono infatti gli incontri negli uffici della società, sia con interessanti prospetti che si sono messi in evidenza nella scorsa stagione che con giocatrici di esperienza e punti nelle mani. La prima a concludere l'accordo davanti al DS Imma Gentile è stata Francesca Chiti.

Cresciuta sportivamente nel Basket Golfo Piombino dove ha seguito tutte le giovanili, Francesca (2004, 182 cm) arriva in prima squadra [B/F] nella stagione 2022/2023 dove colleziona 189 punti. La scorsa stagione il trasferimento a Pontedera dove realizza 178 punti nelle 27 gare giocate. Ala Grande dagli ottimi fondamentali sarà sicuramente una pedina fondamentale del progetto Spring.

"Sono felice di poter far parte di questa squadra - commenta Francesca - che è un gruppo super coeso e competitivo, per la prossima stagione. Ho scelto Lucca per l'ambizioso progetto che mi ha proposto, oltre al gran risultato che questa squadra ha raggiunto la scorso anno. Spero di poter dare il mio contributo per ottenere il miglior risultato possibile."