Basket Le Mura



Le Mura, cambio in panchina: arriva coach Pistolesi

lunedì, 30 giugno 2025, 08:59

La società Le Mura Spring ringrazia coach Emiliano Ferretti per il lavoro svolto in questa annata e la grande professionalità dimostrata e al contempo comunica di aver raggiunto un accordo con Marco Pistolesi, al quale sarà affidata la prima squadra partecipante al campionato di serie B.

Coach Pistolesi, 58 anni, livornese, allenatore nazionale dal 2014 proviene dal maschile avendo seguito negli ultimi anni Folgore Fucecchio, Fides Livorno, Basket Altopascio e US Livorno in serie C, ma ha anche una ampia esperienza nel femminile con Jolly Acli Livorno dal 2017 al 2021, dalla serie B alla serie A2.



"Ritornare al femminile e farlo in una piazza storica come Lucca è prima di tutto una grande responsabilità e un grande piacere sportivo - commenta coach Pistolesi - un posto importante dove poter fare basket. La società mi ha dato da subito l'impressione di essere strutturata e organizzata, con la presenza di figure professionali in ogni suo ambito, da quello sportivo a quello dirigenziale, organizzativo e dei media. Da parte mia posso solo garantire la massima serietà professionale e il massimo impegno per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Lo scorso anno è stato raggiunto un risultato sportivo importante, per cui le aspettative sono tante. L'obiettivo deve essere quello di non deluderle e in questa ottica è indispensabile dare tutti il meglio di noi stessi."

Il nuovo coach sarà a disposizione della società e della squadra già dai prossimi giorni.