La Mura, firma

lunedì, 30 giugno 2025, 08:59

La società ha raggiunto un accordo con Marco Pistolesi, al quale sarà affidata la prima squadra. Allenatore nazionale dal 2014 proviene dal maschile avendo seguito negli ultimi anni Folgore Fucecchio, Fides Livorno, Basket Altopascio e US Livorno in serie C, ma ha anche una ampia esperienza nel femminile

domenica, 22 giugno 2025, 08:05

In finale si sono imposte per 19-10 ancora contro CMB Valdarno.Per la squadra di Lucca, composta da Arianna Geremei, Diana Tanasa, Ludovica Dinelli e Sofia Dianda, adesso si aprono le porte della finale nazionale 3x3 di settembre

sabato, 31 maggio 2025, 19:17

Chiudono con una bella vittoria le ragazze del Green Lucca, ma non basta per accedere alla finale contro San Raffaele Roma. Il più tre nella differenza canestri tra la gara di andata ed il ritorno premia infatti Milano

venerdì, 30 maggio 2025, 18:17

I 15 punti di svantaggio pagati al termine di Gara-1 a Lucca presentano l'operazione quasi come una "Mission Impossible", ma le ragazze hanno già dimostrato nei playoff che, a mente libera, nessuna impresa è loro preclusa