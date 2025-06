Le Mura Spring, le U18 vincono il torneo regionale del 3 contro 3

Altri articoli in Basket Le Mura

sabato, 31 maggio 2025, 19:17

Chiudono con una bella vittoria le ragazze del Green Lucca, ma non basta per accedere alla finale contro San Raffaele Roma. Il più tre nella differenza canestri tra la gara di andata ed il ritorno premia infatti Milano

venerdì, 30 maggio 2025, 18:17

I 15 punti di svantaggio pagati al termine di Gara-1 a Lucca presentano l'operazione quasi come una "Mission Impossible", ma le ragazze hanno già dimostrato nei playoff che, a mente libera, nessuna impresa è loro preclusa

domenica, 25 maggio 2025, 08:48

Serata storta per le Spring di fronte ai circa 500 spettatori del Palatagliate. Sempre costrette a rincorrere per tutta la gara, solo nel finale permettono l'allungo alle ospiti. A Milano è sufficiente affidarsi all'esperienza di Bestagno e del capitano Savini per portare a casa il risultato.

sabato, 24 maggio 2025, 08:36

Grande basket questo sabato al Palatagliate per gara-1 dell'inedito incontro tra Green Lucca Le Mura Spring e Milano Basket Stars, valevole come semifinale degli spareggi nazionali per l'accesso alla serie A2: si inizia alle ore 18