Basket Le Mura



Vittoria bella ma amara per Le Mura Spring, in finale va Milano

sabato, 31 maggio 2025, 19:17

Milano Basket Stars - Green Lucca Le Mura Spring 47-59 (14-15; 22-34; 35-45)



Milano Stars: Bestagno* 5, Vujovic* 14, Savini* 6, Dell'Orto* 14, Sangan n.e., Riusi, Bocchetti, Shash* 2, Polato 2, Santucci. All.: Fassina.



Le Mura Spring: Cerri, Capodagli 11, Dianda, Tessaro*, Morettini, Rapè 6, Valentino*, Chiti n.e., Maffei* 14, Michelotti* 9, Papa n.e., Paulsson* 19. All. Ferretti.



Arbitri: Andrea Bernardi di Cantù (CO) e Fabio Brambilla di Vimercate (MB).



"Non piangere perchè è finito, sorridi perchè è accaduto" (G. G. Marquez). Chiudono con una bella vittoria le ragazze del Green Lucca, ma non basta per accedere alla finale contro San Raffaele Roma. Il più tre nella differenza canestri tra la gara di andata ed il ritorno premia infatti Milano. Resta la consapevolezza di una bellissima esperienza in fase nazionale a coronamento di una stagione da incorniciare.



Palla a due Lucca, ma è Vujovic sul capovolgimento a far muovere per prima il tabellone (2-0). Paulsson si presenta al pubblico di Milano con una tripla su assist di Michelotti, ma ancora Vujovic per il 4-3. Due liberi di Dell'Orto (6-3), ma Maffei riporta avanti Lucca con una penetrazione sottoplancia ed una bomba liberata da Cerri (6-8). Dopo il time out casa, un giro pieno in lunetta di Savini e Dall'Orto dalla media (10-8), ma Capodagli liberata da Michelotti dopo un bel giropalla piazza la tripla del 10-11. Due punti a testa per Paulsson e Shash (12-13) poi Maffei da sotto su assist volante di Paulsson (12-15). Chiudono il periodo i liberi di Dall'Orto (14-15), che subisce un inutile fallo con Lucca in bonus.

Secondo quarto, parte meglio Milano con Dall'orto, ma Capodagli in acrobazia da sotto riporta avanti Lucca (16-17). Due canestri di Vujovic per un mini allungo di Milano (20-17), ribaltato dalla bomba di Michelotti su assist di Tessaro e da quella di Rapè, ancora liberata da Tessaro (20-23).

Vujovic riporta in scia Milano (22-23), ma Lucca non è quella contratta dall'emozione di Gara-1. Paulsson due volte in penetrazione, Maffei e Capodagli glaciali dai liberi, ancora Paulsson da oltre l'arco piazzano un break in tre minuti di 0-11 (22-34) che fanno annusare per la prima volta alle ospiti il clamoroso sorpasso.

Al rientro in campo per il terzo quarto Vujovic con un piazzato ed un libero prova a ricucire (25-34), poi Maffei in arresto e tiro e Savini (27-36). Ci pensano Rapè con una tripla assistita da Michelotti e la stessa Michelotti in arresto e tiro a portare Lucca al massimo vantaggio (27-41). Ai liberi di Bestagno replica Michelotti su rimbalzo offensivo (29-43). La tripla di Bestagno per il 32-43, poi Paulsson da sotto sulla rimessa dal fondo di Michelotti (32-45). Chiudono Savini che non perfeziona un gioco da tre ed un libero su due di Bestagno (35-45).

Ultimo quarto, in tre minuti Milano torna in scia con Bestagno, la tripla di Dall'Orto, i due di Polato ed ancora Dall'Orto (44-45). Michelotti coast to coast per il 44-47, poi nell'ordine un libero di Capodagli, la bomba di Maffei assistita da Paulsson, ancora Paulsson di forza da sotto, un libero di Paulsson, Capodagli che appoggia al tabellone riportano Lucca vicine alla meta (44-56). Ultimo minuto, il giro pieno di Paulsson in lunetta per il +14, ne mettono invece uno su due Vujovic e Capodagli ancora per il +14 a 40 secondi dalla sirena. Fallo su Bestagno per recupero possesso, mette il primo, al rimbalzo sul secondo recupera Lucca che si fa però sfuggire un sanguinoso pallone. Rimessa Milano, nuovo fallo tattico su Dall'Orto che ancora mette il primo, sul secondo il rimbalzo è di Milano, vince Lucca ma il +12 non basta, la finale resta ad un possesso di distanza.



"Se avessimo capito in gara-1 che lo scarto è importante - commenta coach Ferretti - in finale ci saremmo andate noi. Stasera non posso dire niente alle ragazze, hanno giocato come avevo chiesto, determinate, di squadra, da Spring. Ci fermiamo qui, nonostante la vittoria vanno avanti le altre".