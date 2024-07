Basket Le Mura



Le Mura Spring, arriva coach Emiliano Ferretti

martedì, 23 luglio 2024, 15:03

Si completa con un importante inserimento il quadro tecnico delle Spring.Arriva a Lucca, dopo intensa trattativa, coach Emiliano Ferretti, che seguirà come Capo Allenatore i gruppi giovanili delle Under 15 e Under 17, nonchè la squadra di serie B come primo assistente di Luca Biagi. Sarà responsabile, con Federico Filesi, anche degli allenamenti individuali e della video Match-Analysis, sia per la preparazione delle partite che per la crescita tecnica delle atlete e della squadra.Livornese del 1983, Emiliano Ferretti inizia come istruttore di Minibasket già a 16 anni.

Presa la tessera di Allenatore di Base, nel 2009 passa al settore giovanile della Libertas Livorno, arrivando a vincere il campionato U13 nel 2011.Nel 2012 è coach degli U16 Elite e Assistente degli U18 del Meloria Basket fino al 2014.Nel 2015 passa al femminile con il BF Pontedera, Capo Allenatore delle U18 e assistente della Serie B.Dal 2016 al 2018 è in forza al Don Bosco Livorno, prima come Assistente Serie C Gold, poi come coach U15 Eccellenza, oltrechè del settore femminile Under 13 e Under14.Dal 2018 al 2020 è Responsabile del Settore Giovanile alla USE Pallacanestro Empoli.Nel 2020-21 il passaggio al Jolly Acli Basket Livorno come primo assistente della A2 Femminile e Capo Allenatore U13 Femminile.

La stagione successiva, ancora al Jolly Acli Basket Livorno, vince il campionato regionale di serie B come Capo Allenatore, nonchè è Capo Allenatore delle Under 14.Nel 2022-23 è alla Libertas Liburnia Livorno come Primo Assistente della squadra di serie C silver.La scorsa stagione ancora alla Libertas Liburnia Livorno come Capo Allenatore della squadra di serie D , della Under 19 e della Under 13.

"Sono stato affascinato - commenta coach Ferretti - dal progetto ambizioso che mi è stato prospettato da Imma Gentile. Mi ha fatto capire la voglia di far tornare Lucca in una categoria nazionale e la possibilità di lavorare bene sul settore giovanile, che è il futuro della società. Il fatto di essere considerato una figura importante per questo progetto mi da le motivazioni giuste per fare bene. Sono quindi entusiasta e pronto a mettermi a disposizione in una società dove posso confrontarmi con lo staff per puntare in alto, dando una mano a Luca Biagi nella prima squadra, cercando anche di far crescere il livello del settore giovanile".