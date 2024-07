Basket Le Mura



Elisa Maffei torna a Le Mura Spring

martedì, 9 luglio 2024, 15:08

Gradito ritorno a Lucca di Elisa "Titta" Maffei, guardia del 1996, 175 cm, formazione nel Basket Le Mura sfociate in due anni in prima squadra [A1/F], poi 3 al NicoBasket Femminile [B/F], una stagione al GMV Ghezzano [B/F] e due al Jolly Livorno [B/F] con promozione in A/2. Nella stagione 20/21 è a Lucca con Le Mura Spring, per poi trasferirsi un anno a Gallarate nella serie C lombarda. Dopo due ottime stagioni con Pielle Livorno [B/F], il ritorno a Lucca.

"È sempre bello tornare a casa - commenta Titta - lo è ancora di più farlo in questa stagione ricca di novità, ambizione e grande entusiasmo. Gli obiettivi della società sono chiare e il mio va di pari passo, dare tutto quello che posso per far sì che si realizzino e aiutare a riportare in alto il basket femminile in questa bella città. Ringrazio tutta la società per l'opportunità e la fiducia e le mie compagne che da subito mi hanno accolta nel migliore dei modi."