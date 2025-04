Basket Le Mura



Sconfitta in trasferta per Le Mura

lunedì, 14 aprile 2025, 08:45

Il Palagiaccio Firenze Academy - Green Lucca Le Mura Spring 62-51 (15-10; 33-23; 45-38)



Firenze: Montesi*, Amato 4, Bellandi, Marconi n.e., Calviani 3, Rossi* 19, Salvetti* 4, Filoni n.e., Torricini* 20, Tenerani 1, Ceccanti n.e., De Luca* 11. All.: Corsini



Le Mura Spring: Cerri 2, Capodagli n.e., Caredio, Dianda 11, Morettini* 4, Rapè 2, Geremei 4, Valentino* 8, Maffei* 14, Michelotti* 2, Papa, Paulsson* 4. All.: Ferretti



Arbitri: Andrea Dori di Pergine Valdarno (AR) e Marco Lodovichi di Impruneta (FI).



Sconfitta a sorpresa per le ragazze del Green Lucca sul campo del Firenze Academy, risultato ininfluente ai fini della classifica per entrambe le squadre.

Firenze lascia a riposo in vista del post season le due più esperte Filoni e Ceccanti lanciando sul parquet un quintetto di giovanissime, Lucca da parte sua non rischia Tessaro e Capodagli.



La prima a muovere il tabellone è Paulsson che appoggia da sotto, ma risponde subito Firenze con Rossi, Salvetti e Torricini da tre (7-2) facendo chiamare il primo minuto di sospensione a coach Ferretti. Dopo due liberi di Torricini si sblocca anche Maffei su rimessa dal fondo di Michelotti (9-4).

Firenze tenta già l'allungo con Torricini e Rossi (13-4), poi Michelotti fa giro pieno in lunetta, ma Salvetti ristabilisce le distanze (15-6). Nel finale di periodo il gancio di Paulsson ed i liberi di Maffei ricuciono per le ospiti (15-10), ma Lucca paga chiaramente la percentuale del 18,8 al tiro.

Secondo quarto, non cambia il copione, con Firenze con schemi semplici per liberare le tiratrici e Lucca che litiga spesso con il canestro e soffre la conduzione improvvisata della coppia arbitrale. Ed infatti Rossi realizza subito da tre, mentre Cerri realizza da sotto su bell'assist di Michelotti (18-12). Dopo i due dalla media di De Luca, è Amato da oltre l'arco a portare il vantaggio in doppia cifra (23-12). Lucca intanto perde anche il capitano Michelotti per infortunio alla caviglia destra. Dopo un libero di Tenerani, Maffei prima ruba palla a centrocampo e realizza in solitaria, poi sfrutta un lancio di Dianda (24-16). Ma Firenze risponde con un libero di Torricini e con Rossi (27-16), Rapè invece prima assiste il canestro ancora di Maffei, poi realizza da sinistra con i piedi sull'arco (27-20). Altri liberi per Calviani e De Luca (30-20), prima dell'ennesima bomba di Torricini (33-20). Nei secondi finali dalla lunetta Dianda 1/2 e Geremei 2/2 mandano all'intervallo lungo sul 33-23.

Al rientro la prima a realizzare è Morettini in penetrazione su dai e vai di Paulsson (33-25). Dianda da tre assistita da Paulsson e Geremei iingresso in area trovano un miniparziale (33-30). Risponde subito Firenze con un piazzato, un libero ed una tripla di Rossi (39-30). Maffei dalla lunetta contiene a sette lo svantaggio (39-32), i liberi di Dianda lo riportano a -5 (39-34). Ancora Rossi e Torricini allungano nuovamente (43-34), poi Valentino su rimbalzo al secondo tentativo (43-36). De Luca e Morettini chiudono sul 45-38.

Ultimo quarto, subito botta e risposta Rossi e Valentino (47-40), come per il resto della frazione, a tutto vantaggio delle padrone di casa in vantaggio. Al terzo minuto De Luca, Dianda e di nuovo De Luca (51-42), poi dopo un libero di Amato, Dianda dai 6,75 (52-45). Libero e piazzato di Torricini per il +10 (55-45), poi libero di De Luca ed ancora Torricini per il massimo vantaggio (58-45), Valentino su lancio lungo di Paulsson e due liberi di Maffei (58-49). Calviani e Torricini poi Valentino su rimbalzo dopo altro lancio di Paulsson chiudono sul 62-51.



"Faccio i complimenti alle avversarie - commenta coach Ferretti - che hanno giocato con un atteggiamento migliore del nostro fin dall'inizio. Noi dobbiamo essere concentrate per tutti i quaranta minuti e la sconfitta di oggi ci serva per esperienza anche in vista delle prossime partite."



Prossimo impegno per le Spring, l'ultima gara di prima fase di campionato sabato 19 aprile ore 17,30 quando al Palatagliate scenderà Ceprini Costruzioni Orvieto.