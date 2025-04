Basket Le Mura



Le Mura chiude la prima fase di campionato al Palatagliate contro Orvieto

sabato, 19 aprile 2025, 09:01

Ultima gara di campionato regolare, con le ragazze del Green Lucca che attendono questo sabato di vigilia la Ceprini Costruzioni Orvieto che, in considerazione della lunga trasferta, ha chiesto di anticipare l'incontro alle 17,30.

La Cestistica Azzurra Orvieto, dopo i fasti degli anni 2012-2016 nel campionato di A1, ha puntato negli anni successivi sul giovanile e si presenta anche in questo campionato con un roster molto giovane, con l'inserimento di un paio di più esperte come la play Selene Grilli e la guardia Elisa Mantineo. Le top scorer di Orvieto sono la play ventunenne Matilda Cherubini con 11,8 punti/gara, specialista anche da oltre l'arco, e l'ala piccola di 23 anni Anna Schembari con 9,1 punti/gara.Orvieto proviene da una serie di sconfitte, l'ultima delle quali in casa contro Pielle Livorno per 61-62, dopo aver condotto per buona parte della gara.La gara di andata in terra umbra vide la vittoria sulla distanza per le Spring (43-57), che solo nell'ultimo quarto riuscirono a far capitolare la difesa avversaria, costretta a passare da zona ad uomo aprendo così delle praterie per le attaccanti lucchesi.

Le lucchesi certe da tempo del terzo posto finale attendono questo sabato di conoscere il nome della sfidante nella gara secca del play-in del 26 aprile, ormai ristretto tra il lanciatissimo Basket Golfo e Pink Basket Terni entrambe a 28 punti, ma con un leggero vantaggio canestri a favore delle piombinesi. In linea teorica è ancora in corsa anche Number8 Massa, che può solo sperare in una vittoria a Valdarno e nella contemporanea sconfitta delle altre: in caso di arrivo a tre sarebbe in vantaggio nella classifica avulsa.

Questa sabato mi aspetto una reazione rispetto alla brutta gara di Firenze - analizza coach Ferretti - partendo con un altro spirito e con l'atteggiamento che quest'anno siamo state capaci di mostrare sia in difesa che in attacco. Le regole devono essere la determinazione, la responsabilità, la fiducia, la comunicazione e l'orgoglio. Domenica sono venute un po' meno, serve ritrovarle anche in vista della gara successiva."

Designati ad arbitrare la gara al Palatagliate Matteo Barbanti e Tommaso Gigoni di Livorno.