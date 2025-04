Basket Le Mura



Le Mura Spring in trasferta a Firenze

domenica, 13 aprile 2025, 08:25

Altra partita di vigile attesa dei playoff questa domenica contro Firenze Academy, con le lucchesi che, ormai certe del terzo posto in classifica, cercano comunque di mantenere alta la concentrazione.



Firenze ha avuto un andamento altalenante nella seconda parte del campionato con sconfitte con Siena, Massa, Piombino e Livorno che non le hanno permesso di puntare alla quarta posizione, ormai appannaggio di Pielle Livorno.

Tra le ospiti da attenzionare il centro Rachele Ceccanti, 25 anni, da varie stagioni tra serie B e A2, quest'anno 10 punti/gara in 32 minuti di utilizzo medio e l'ala forte Sara Filoni, 26 anni, anche lei già vista in A2, 12,3 punti/gara e grande martellatrice dalla distanza con 64 centri stagionali in 29 min di utilizzo medio.

Ma la caratteristica di Firenze è combinare le due più esperte con le giovani del vivaio, tra le quali spiccano l'ala 2009 Eva Rossi ad oggi accreditata di quasi 9 punti/gara ed Isabella Torricini con 7,5 punti/gara. E lo stile di gioco è infatti quello veloce tipico di una squadra giovanile.

Forti del loro terzo posto, le ragazze del Green Lucca attendono di conoscere la squadra che si classificherà sesta e scenderà al Palatagliate il 26 aprile per la gara secca di play-in. A due giornate dalla fine della regolar season la più probabile appare Pink Terni che ha due punti in meno di Firenze, quinta, ma pur con un calendario più favorevole, è svantaggiata negli scontri diretti in caso di parità. Teoricamente potrebbe ancora tentare l'aggancio Piombino, due punti in meno, ma in vantaggio di un canestro negli scontri diretti con Terni.

La gara di andata al Palatagliate vide l'affermazione delle lucchesi per 54-42, che dopo un primo tempo non brillante chiuso sul 28-30, riuscirono nella ripresa a sigillare la difesa e a dare più fluidità all'attacco.

Lucca si presenta all'incontro di ritorno con una Paulsson in più, ma con alcune ragazze ancora precauzionalmente a riposo, come Chiara Tessaro e Francesca Chiti, mentre potrebbe scendere in campo Elena Capodagli ormai completamente recuperata.



"Firenze è squadra assolutamente da non sottovalutare - analizza coach Ferretti - che si merita la buona posizione in classifica. Dobbiamo affrontarle con l'atteggiamento propositivo che ci contraddistingue e mantenerlo per tutto l'arco della partita evitando cali di tensione, anche in vista della post season."



Arbitreranno la gara al palazzetto San Marcellino con inizio alle ore 18,00 Andrea Dori di Pergine Valdarno (AR) e Marco Lodovichi di Impruneta (FI)