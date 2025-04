Basket Le Mura



Le Mura battono anche Orvieto

domenica, 20 aprile 2025, 08:53

Green Lucca Le Mura Spring - Ceprini Costruzioni Orvieto 75-46 (22-10; 38-25; 55-33)

Le Mura Spring: Cerri 2, Capodagli 11, Caredio 2, Tessaro* 3, Morettini 5, Geremei 1, Valentino* 18, Chiti n.e., Maffei* 15, Michelotti* 10, Papa, Paulsson* 8. All.: Ferretti.

Orvieto: Bravo* 2, Cherubini* 11, Grilli* 6, Mantineo 7, Quaresima, Schembari* 8, Mazzullo 8, Basili n.e., Sarachino* 2, Merati 2. All.: Tringali.



Arbitri: Matteo Barbanti e Tommaso Gigoni di Livorno.



Classica partita di fine campionato tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla classifica, ma che onorano con impegno l'incontro. Per Lucca l'occasione di far riprendere il ritmo gara a Capodagli e Tessaro in vista della post season. Palla scodellata, dopo un errore in attacco di Lucca si presenta Grilli con una tripla (0-3) ma si presenta anche Valentino da sotto su assist di Paulsson (2-3). Subito dopo Michelotti, prima da tre liberata da Paulsson, poi due punti in transizione da destra (7-3). Per Orvieto realizza Sarachino, ma Paulsson da sotto con una vetonica su assist di Michelotti, Maffei canestro e fallo ed ancora Paulsson in appoggio al tabellone provano il primo allungo (13-5). Le ospiti si affidano alla balistica dalla distanza con Cherubini (13-8), ma Maffei fa bottino pieno dalla lunetta (15-8). Un libero di Cherubini, poi i primi due punti al rientro dopo due mesi di Capodagli arresto e tiro (17-9). Un altro libero a segno per Grilli poi lo show di fine quarto di Morettini prima da due su assist di Maffei, poi da tre liberata nell'angolo da Paulsson (22-10).

Il secondo quarto si apre come il primo con una bomba ospite di Mazzullo (22-13), cui fanno subito ricontro Valentino dalla media, poi dopo il centro di Mantineo, Capodagli che chiude un gioco da tre (27-15). Una tripla con Cherubini ed un canestro da sotto di Mazzullo consentono alle ospiti di riavvicinarsi fino al -7 (27-20).

Un libero di Caredio ed un piazzato di Cerri su assist di Caredio fanno tornare le Spring in doppia cifra di vantaggio (30-20). Botta e risposta Maffei e Schembari per il 32-22, poi Capodagli non si fa mancare la veronica sottocanestro (34-22). A Mazzullo risponde Maffei su assist di Valentino, poi una serie di 1/2 ai liberi fanno chiudere sul 38-25.

Al rientro in campo muovono il tabellone Valentino spalle a canestro e Tessaro in terzo tempo su lancio di Michelotti (42-25). Orvieto ricuce con due centri di Cherubini (42-29), ma Maffei liberata da un lancio schiacciato di Valentino, Valentino liberata da Paulsson e Michelotti con una tripla su assist di Tessaro portano a +20 il vantaggio delle lucchesi (49-29). Un libero di Tessaro ed un canestro di Paulsson su assist di Michelotti (52-29), ma le ospiti sono sempre vive, Mantineo e Merati per il 52-33. Chiudono il quarto un libero di Capodagli e Paulsson che non chiude un gioco da tre (55-33).

L'ultimo periodo inizia con un parziale casa di 8-0 confezionato da Capodagli tripla su assist di Morettini, Valentino due volte spalle a canestro sempre trovata da Paulsson e Valentino dalla lunetta (63-33). Schembari poi Maffei dal centro del pitturato su assist di Morettini (65-35), seguono i due liberi di Valentino ed il canestro di Schembari (67-37). Ancora due liberi per Valentino e per Bravo, Michelotti in penetrazione da destra ed un libero a testa per Mazzullo e Geremei (72-40). La tripla di Mantineo apre gli ultimi due minuti di gioco (72-43), poi il libero di Caredio il canestro di Maffei, quello di Schembari ed il lubero di Grilli nei secondi finali mandano in archivio sul 75-46.



"È stata un'ottima reazione delle ragazze dopo la prestazione incolore di Firenze - commenta coach Ferretti - se giochiamo con questo atteggiamento facciamo la differenza con le altre squadre. Indipendentemente da chi si affronterà, serve difesa forte e giocare a pallacanestro e non ce ne sarà pee nessuno."



Prossimo impegno per le Spring, la gara secca di play-in del 26 aprile ore 18,00 al Palatagliate contro Basket Golfo che ha guadagnato la sesta posizione proprio nell'ultimo turno di campionato.