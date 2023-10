Detto tra noi



Inizio più che confortante

domenica, 8 ottobre 2023, 17:18

di fabrizio vincenti

Abbiamo volutamente atteso a commentare questo avvio di campionato l'arrivo della prima sconfitta. Ci è parso giusto farlo oggi perché volevamo poter sottolineare come il giudizio verso questa prima parte di campionato sia più che positivo, a prescindere da un singolo risultato. L'avvio, lo ripetiamo, è più che confortante: la Lucchese di mister Gorgone innanzitutto è quella che il tecnico aveva promesso. Ovvero vogliosa di vincere sempre, sfrontata il giusto, dinamica come da tempo non si vedeva, organizzata per quanto il tecnico sia arrivato solo da pochissimi mesi e sia alla sua prima esperienza di questo genere.

La Lucchese piace, e non è un caso – per quanto i risultati contino, eccome se contano – che ci siano molte più persone sui gradoni dello stadio. Segno che sta tornando la voglia di tornare al Porta Elisa. Ci paiono anche buoni gli innesti, a partire da quelli fortemente voluti dal diesse Frara: da Gucher a Cangianiello, tanto per dire. Restiamo invece ancora titubanti sul reparto offensivo. Se c'è un elemento negativo che accumuna questo inizio di campionato è proprio una certa difficoltà nell'andare in gol. A Ferrara la Lucchese ha realizzato due gol e ne doveva fare cinque, con il Sestri Levante, idem. A Sassari le occasioni più nitide sono state dei rossoneri. Doveva succedere che prima o poi qualcuno facesse pagare il conto.

In generale, quello dell'attacco ci pare il tasto dolente, come altro tasto dolente non vorremmo fossero i rincalzi difensivi: alcuni numeri non ci sono piaciuti e non vorremmo che ci fosse una netta differenza tra la difesa titolare e i possibili ricambi. Ma nel complesso, la squadra sta rispondendo come ci si poteva aspettare nelle previsioni migliori, lasciando ovviamente perdere i sogni di chi spera in un campionato di vertice. Il bilancio è sinora positivo e probabilmente sta consentendo anche di far passare in seconda linea alcune mosse societarie sulle quali ci sarà modo semmai di tornare. Anche da questo punto di vista, servono risposte. Iniziando da quelle sullo stadio.