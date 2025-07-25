Scusate, ma non capiamo

Detto tra noi
giovedì, 16 ottobre 2025, 13:00
di fabrizio vincenti
Siamo tra coloro che hanno ritenuto giusto evitare la trasferta dei tifosi rossoneri a Viareggio, nonostante in materia di divieti sia noto come la pensiamo, ovvero che la politica delle trasferte vietata è troppo spesso una dimostrazione di impotenza degli apparati dello Stato, esibita, a maggior ragione nei confronti, e con un apparente paradosso, verso le tifoserie di minori dimensioni. L'Italia, si sa, è un Paese molto particolare dove chi urla di più, chi è in maggior numero ha possibilità superiori di vedersi rispettare i diritti e a volte anche le pretese. Basti vedere quello che succede in certi cortei. E' una forma di democrazia sicuramente distorta, di cui più volte hanno fatto le spese anche i tifosi rossoneri, basti ricordare il recente divieto per cinque mesi di trasferta a fronte di divieti molto inferiori comminati a tifoserie di Serie A per fatti, lo dicono le cronache, decisamente più gravi e/o in contesti simili.
Dicevamo, abbiamo apprezzato la scelta della Prefettura e della Questura di Lucca: non c'erano le condizioni minime per garantire un pomeriggio tranquillo, visto che lo stadio di Viareggio, dopo cinque o sei anni di lavori e una mega inaugurazione con vip e star non ha ancora un settore ospiti agibile. E qui, semmai, dovremmo tirare in ballo le responsabilità di chi ha eseguito i lavori, ovvero il Comune di Viareggio, non tanto il Viareggio Calcio che legittimamente ha rivendicato il diritto di giocare nel suo impianto. A parti invertite, avremmo auspicato lo stesso dalla Lucchese. Dunque, l'assenza dei tifosi rossoneri, a nostro avviso, aveva una sua precisa logica.
Inspiegabile, però, e lo diciamo con vivo rammarico, è quanto abbiamo osservato a Viareggio. Abituati a telecamere, grande presenza di forze dell'ordine al Porta Elisa, abituati persino ai biglietti nominativi – francamente incomprensibili in certe categorie e con un impianto di sorveglianza all'avanguardia come a Lucca – persino in gare dal rischio nullo come Lucchese-Belvedere, ci ha davvero sorpreso quanto visto allo stadio dei Pini, sin dal nostro arrivo. Al di là, buon per loro, dei biglietti che non erano nominativi, la presenza delle forze dell'ordine ci è parsa davvero ridotta, i controlli all'ingresso a un tanto al chilo per non dire meno.
Ma il bello, anzi il bruttissimo, doveva ancora arrivare: dentro l'impianto la parte calda della tifoseria viareggina, che aspettava da oltre dieci anni la partita, è arrivata preparata di tutto punto. Petardi che sembravano vere e proprie bombe carta lanciate sin da prima del match, e poi durante e dopo. Fumogeni lanciati anch'essi sulla pista (a proposito: meno male il derby c'è una volta ogni tanto, altrimenti addio novella e bella pista di atletica...) che hanno fatto scattare persino l'allarme antincendio. E, dulcis in fondo, al gol del pari di Riad ogni tipo di oggetto in campo, compreso, state leggendo bene, bottiglie in vetro. Come siano entrate, non lo sappiamo. A coronamento, aggiungiamo che non conosciamo se lo stadio ha un impianto di telecamere funzionante: a occhio nudo, non ci è parso, come non ci è parso nemmeno di vedere agenti dotati di telecamere.
Francamente ci sembra grave, anche perché il paragone con quanto avviene al Porta Elisa diventa difficile da non essere fatto e genera un qualche imbarazzo: pesi e misure diverse? Ci chiediamo cosa non abbia funzionato, per permettere l'ingresso di tutto questo e per generare quello che poi è successo, anche perché sappiamo bene quale sia la professionalità e l'impegno della Questura di Lucca da cui però dipende il Commissariato di Viareggio. L'Italia, viene detto troppo spesso, non esiste: esistono tante Italie, e su questo presupposto abbia visto tutto e il contrario di tutto, girando per il Belpaese. Ma in questo caso, la Prefettura e la Questura sono le solite. Qualcosa non ha funzionato e siamo i primi a rammaricarcene.
lunedì, 29 settembre 2025, 12:09
Di queste prime uscite dei rossoneri tra campionato e coppa non ci rimangono tanto i risultati, indubbiamente per il momento confortanti, né alcune carenze che si sono palesate e su cui ci sarà modo di tornare.
mercoledì, 10 settembre 2025, 08:44
Abbiamo salutato con favore la scelta della società di lasciare aperti tutti e tre i settori dello stadio, nonostante la ripartenza dall'Eccellenza non sia destinata certo a regalare i pienoni. Ci è sembrato un modo, in una città mai contenta di nulla, di evitare polemiche, che del resto erano già...
giovedì, 4 settembre 2025, 08:58
Abbiamo ancora negli occhi quelle fantastiche immagine di fine maggio, quando la Lucchese trovò il modo di salvarsi sul campo al termine di una stagione, societariamente parlando, vergognosa. Non è ancora svanito quel boato sul finire della, quell'aria magica che si respirava, quei clacson per le strade per festeggiare una...
venerdì, 25 luglio 2025, 08:51
La nave è ufficialmente ripartita. E' per ora un piccolo bastimento, che salpa da un porto di ridottissima importanza, ma, perlomeno, è in viaggio. L'ultimo mese è stato davvero drammatico in casa rossonera, non tanto e non solo per l'ennesimo fallimento e le speranze di una intera tifoseria ancora una...