Entella-Lucchese: 2-0 Niente da fare per i rossoneri

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 5 settembre 2021, 19:33

Debutto casalingo amaro per la Lucchese che esce sconfitta dopo essere passata in vantaggio con Corsinelli. Nella ripresa uno-due dei romagnoli che si aggiudicano la posta piena anche grazie a un macroscopico regalo dell'arbitro che non espelle Yabre reo di un fallo che sarebbe valso il secondo giallo con i...

domenica, 29 agosto 2021, 22:25

Con una prestazione convincente e un gran gol di Semprini nel primo tempo, i rossoneri si aggiudicano i primi tre punti della stagione e iniziano nel migliore dei modi il campionato. Coletta sugli scudi nella ripresa, ma la Lucchese recrimina anche su una traversa

domenica, 2 maggio 2021, 19:28

La Lucchese torna dopo un solo anno in serie D: anche a Meda viene sconfitta dal Renate con un gol realizzato nel primo tempo da Nocciolini. Inutile la sterile reazione della ripresa. Anche la vittoria sarebbe stata inutile, visti gli altri risultati

domenica, 25 aprile 2021, 16:51

I rossoneri nell'ultima chance a disposizione, colgono una vittoria e restano in corsa per i play out: decide un calcio di rigore di Cruciani nel secondo tempo. Palo clamoroso di Petrovic, ospiti in dieci nella ripresa