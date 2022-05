Gubbio-Lucchese: 1-0 Il sogno play off finisce qui

Altri articoli in I 90 minuti

sabato, 23 aprile 2022, 19:27

scoppiettante al Porta Elisa con i rossoneri che alla fine si aggiudicano altri tre punti che regalano l'ottavo posto finale e il play off con il Gubbio. Vantaggio di Collodel, pareggio di Di Massimo poi in gol anche Ubaldi e Ruggiero, gli arancioni accorciano con Folprecht

giovedì, 14 aprile 2022, 22:58

I rossoneri vincono a Grosseto che retrocede in Serie D cogliendo tre punti fondamentali per l'ingresso nei play off: doppio vantaggio con Belloni su punizione poi chiude i conti Minala su rigore. Lucchese ai play off matematicamente

sabato, 9 aprile 2022, 16:29

Rossoneri che cadono ancora una volta sul campo di Carrara: decide Rota nella fase finale della gara dopo che Cucchietti aveva parato un rigore a Giannetti. Poche le occasioni costruite in avanti

domenica, 3 aprile 2022, 16:26

La Lucchese vince con pieno merito contro un'altra grande del girone: sblocca Visconti, raddoppia Belloni, accorcia Ferrari. Salvezza ormai messa in cassaforte, ora c'è il sogno play off