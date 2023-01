Lucchese-Fiorenzuola: 0-1 Si fermano i rossoneri

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 15 gennaio 2023, 16:29

I rossoneri, con oltre 500 tifosi al seguito, chiudono a reti bianche dopo aver rischiato qualcosa su due occasioni avute dai padroni di casa. Lucchese che va al tiro con Tiritiello, ma che in attacco conclude poco

domenica, 8 gennaio 2023, 19:23

Gara ben condotta dai rossoneri che si portano subito in vantaggio con Alagna, poi rischiano qualcosa sul finire del primo tempo, ma sprecano almeno quattro palle gol per il raddoppio che arriva comunque sul finire di gara con Mastalli. Esordio in C per il giovane D'Ancona

venerdì, 23 dicembre 2022, 19:24

La capoclassifica passa nella ripresa a Lucca grazie a un gol di Varela dopo essere andata vicina al vantaggio con Kabashi (traversa) e Cauz. Per i rossoneri l'occasione del pari è per Semprini. Due espulsi tra gli ospiti e uno tra i rossoneri

sabato, 17 dicembre 2022, 19:25

Pari con i rossoneri che ancora una volta vanno in vantaggio nel primo tempo con Quirini e vengono raggiunti nella ripresa da La Rosa. Occasione per Bruzzaniti, ma anche per i sardi