Carrarese-Lucchese: 1-0 Ancora una amarezza

domenica, 10 dicembre 2023, 15:59

I rossoneri non vanno oltre il pari contro l'ultima in classifica: monologo degli uomini di Gorgone che colpiscono un palo con Tiritiello e una traversa con Rizzo Pinna, occasioni anche per Guadagni e Yeboah ma il gol non arriva

mercoledì, 6 dicembre 2023, 19:51

I rossoneri battono di misura la Juventus B ancora una volta, dopo quella di Coppa, aggiudicandosi tre punti di vitale importanza per la classifica e per il morale: decide, tanto per cambiare, Rizzo Pinna con una rete allo scadere

sabato, 2 dicembre 2023, 22:31

La Lucchese fa 1-1 a Arezzo: vantaggio nella ripresa di Rizzo Pinna ma allo scadere trova il pari Pattarello quando i rossoneri sono in dieci per l'espulsione di Benassai. Un palo per parte

sabato, 25 novembre 2023, 17:53

Grave sconfitta dei rossoneri che subiscono un uno-due nel primo tempo a opera di Sylla e nella ripresa non basta il gol di Rizzo Pinna. Occasioni per Magnaghi e per Russo. Classifica che si fa preoccupante