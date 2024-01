Perugia-Lucchese: 3-0 Niente da fare per i rossoneri

Altri articoli in I 90 minuti

venerdì, 22 dicembre 2023, 20:25

I rossoneri si aggiudicano l'ultimo match dell'anno grazie a un gol di Yeboah. Nel primo tempo, palo di Russo, con Tiritiello che si fa male. Nella ripresa, dopo il gol, Lucchese in dieci per l'espulsione di Gucher

domenica, 17 dicembre 2023, 22:47

Ancora una volta i rossoneri escono battuti dallo stadio dei Marmi: decide Simeri con un gol nel primo tempo. I rossoneri vanno vicini al pari con Rizzo Pinna, Russo, Tumbarello e Guadagni, ma devono incassare l'ennesima amarezza in campionato

domenica, 10 dicembre 2023, 15:59

I rossoneri non vanno oltre il pari contro l'ultima in classifica: monologo degli uomini di Gorgone che colpiscono un palo con Tiritiello e una traversa con Rizzo Pinna, occasioni anche per Guadagni e Yeboah ma il gol non arriva

mercoledì, 6 dicembre 2023, 19:51

I rossoneri battono di misura la Juventus B ancora una volta, dopo quella di Coppa, aggiudicandosi tre punti di vitale importanza per la classifica e per il morale: decide, tanto per cambiare, Rizzo Pinna con una rete allo scadere