Juventus B-Lucchese: 1-1 Sfuma la vittoria

sabato, 10 febbraio 2024, 18:05

Pari in trasferta per i rossoneri che a Pineto dopo aver dominato per 70 minuti e colto due traverse con Disanto e Tiritiello, si trovano in svantaggio a una manciata di minuti dalla fine, ma non si arrendono e fanno pari con Tiritiello in pieno recupero

domenica, 4 febbraio 2024, 20:25

I rossoneri vincono con merito contro una Spal mai doma. Vantaggio di Gucher sul finire del primo tempo, nella ripresa il pari degli estensi con Dalmonte, poi Yeboah la traversa e ci pensa il solito Rizzo Pinna a regalare tre punti preziosissimi

domenica, 28 gennaio 2024, 20:23

Incredibile sconfitta dei rossoneri che conducono la gara per larghi tratti sfiorando più volte il gol, e cogliendo una traversa e un palo, ma a fare centro sono nella ripresa gli umbri che nella prima vera occasione del match si prendono i tre punti con Rosaia

sabato, 20 gennaio 2024, 20:21

I rossoneri si aggiudicano con pieno merito l'importante gara contro i marchigiani per evitare di essere risucchiati nelle zone basse della classifica: decide una doppietta di Rizzo Pinna nel primo tempo, nella ripresa Yeboah fa il tris con gli ospiti che accorciano sul finire con la Lucchese in dieci per...