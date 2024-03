Lucchese-Cesena: 0-1 Vincono i romagnoli

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 10 marzo 2024, 15:52

Con un gol realizzato nel primo tempo da Disanto, i rossoneri tornano alla vittoria su un campo al limite della praticabilità e si ripropongono nella zona play off

mercoledì, 6 marzo 2024, 22:32

Altalena di emozioni al Mannucci: rossoneri in meritato vantaggio nel primo tempo con Rizzo Pinna, poi nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato in un minuto, ma ci pensa ancora Rizzo Pinna a ristabilire la parità

domenica, 3 marzo 2024, 15:55

Con due gol realizzati nel primo tempo da Quirini e Gucher i rossoneri tornano alla vittoria e si assicurano tre punti importantissimi per togliersi di dosso lo spauracchio, nel finale accorcia Morra e gli ultimi minuti sono di sofferenza

sabato, 24 febbraio 2024, 17:54

Rossoneri sconfitti a Pescara e ora vicini alla zona play out: clamorosa occasione buttata al vento da Disanto in avvio, poi Cuppone centra la traversa, Merola porta in vantaggio i padroni di casa e Cangiano sfiora il bis. Nella ripresa occasione per Magnaghi e palo di Guadagni.