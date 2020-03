L'evento



Una bella sfida all'Olimpico

giovedì, 5 marzo 2020, 17:00

Sfida interessante quella che si giocherà nel fine settimana del 21-22 marzo tra Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma. I viola, grazie al grande lavoro che sta svolgendo il nuovo tecnico Iachini, hanno collezionato buoni risultati lontano dallo stadio Artemio Franchi, basti pensare ad esempio alla vittoria conquistata per 0-2 allo stadio San Paolo di Napoli.

Si tratta di un match molto insidioso per gli scommettitori e nel mondo delle quote sul mondo del calciopresenta sicuramente delle opportunità di betting davvero interessanti. La formazione allenata da Simone Inzaghi parte sicuramente col favore dei pronostici, ma Chiesa e compagni non resteranno certamente a guardare.

Lazio, il sogno scudetto continua. La società biancoceleste è in un grandissimo stato di forma e non ha alcuna intenzione di perdere terreno dalla Juventus capolista. Ciro Immobile sta letteralmente trascinando i suoi compagni di squadra a suon di gol e prestazioni sontuose. Alle sue spalle c’è una linea mediana definita dagli addetti ai lavori come “il miglior centrocampo della Serie A” che coniuga alla quantità e lo strapotere fisico di Milinkovic-Savic, la classe sublime di Luis Alberto e l’intelligenza tattica di Lucas Leiva.

I viola rappresentano sicuramente un avversario ostico, considerando che peraltro le due formazioni si presenteranno con un assetto speculare: il 3-5-2. Ecco che, in queste condizioni, sarà fondamentale vincere i duelli nell’1 vs 1.

Fiorentina: tante partite per fare bene

La Fiorentina si trova al momento a metà classifica, in una posizione difficile per puntare all’Europa. Sono troppi gli incontri che la squadra di Giuseppe Iachini ha sbagliato, perdendo per strada preziosi punti, che sarebbe stati fondamentali per la corsa all’Europa.

A meno che le squadre più in alto non inizino ad inanellare sconfitte consecutive, sarà impossibile per i viola conquistare l’accesso all’Europa. Nonostante questo, la squadra guidata da Iachini ha ancora la possibilità di dimostrare il suo valore sul campo, puntando sulla classe di Federico Chiesa e la vena realizzativa del giovanissimo Vlahovic.

La partita contro la Lazio è sicuramente un’ottima opportunità per mettere in mostra le qualità dei singoli e vendicare la sconfitta della gara di andata. I biancocelesti sono entrati a tutti gli effetti nel novero dellesquadre favorite per la vittoria del campionato.

Si preannuncia una sfida spettacolare, ricca di gol e di emozioni. Se la Fiorentina è libera mentalmente, la Lazio non può concedersi il lusso di non portare a casa la vittoria. Sarà interessante scoprire chi sarà il partner offensivo di Ciro Immobile: Correa e Caicedo sono entrambi in un ottimo momento di forma e Inzaghi può arrogarsi l’imbarazzo della scelta.