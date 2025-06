L'evento



Santa Maria del Giudice campione nazionale AICS

lunedì, 16 giugno 2025, 17:37

Si è conclusa nel migliore dei modi l'avventura del Santa Maria del Giudice nel Campionato Nazionale AICS con una straordinaria vittoria in finale contro la formazione vicentina del Gambugliano, battuta 1-0 grazie al decisivo gol di Cretella.

"Dopo aver conquistato il Campionato Provinciale e la Supercoppa - dichiara la società - abbiamo deciso di affrontare questa nuova sfida a livello nazionali, consapevoli del livello elevato della competizione che vede affrontarsi le migliori squadre AICS d'Italia. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma nessuno si aspettava un risultato così importante".

Il cammino verso il titolo è stato esaltante: "Dopo una fase a gironi superata con 7 punti in 3 partite - prosegue la nota della società - abbiamo raggiunto la finale con una netta vittoria per 4-0 contro Marcianise. L'ultimo atto del torneo ci ha visti protagonisti con una prestazione solida e determinata, culminata nel successo per 1-0". Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori e allo staff tecnico, artefici di questo storico traguardo per la città di Lucca e, in particolare, per la comunità di Santa Maria del Giudice.