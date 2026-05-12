L'evento



Domenica 31 maggio si corre la marcia non competitiva La Sgambata del Paese di Antraccoli

giovedì, 28 maggio 2026, 14:34

Grandi gratificazioni in casa Asd Marciatori Antraccoli che proprio in questo 2026 festeggiano il traguardo delle 50 edizioni annuali ininterrotte (nonostante nel 2020 pur essendo tutto fermo per il covid, fu fatta in maniera virtuale e nel 2021 anche se in forma ridotta ma tornata in presenza) della marcia non competitiva "Sgambata del Paese di Antraccoli - Antraccoli ... corre a Lucca città" che si disputa appunto questa domenica 31 maggio con ritrovo presso lo spazio sagra del paese praticamente di lato alla chiesa. Come sempre ci saranno tante aree parcheggio in zona raduno appositamente segnalate per l'evento. La partenza dei podisti è prevista dalle ore 7.30 alle 8.30 (ma gli organizzatori restano comunque in attesa anche dei ritardatari), con le iscrizioni si effettuano la mattina stessa e la quota è di euro 3.50 per gli iscritti al Trofeo Podistico Lucchese, euro 4.50 per i non tesserati, euro 2 per i ragazzi nati dopo il 1/1/2015. Cinque i percorsi pianeggianti a disposizione di km. 2-7-10-14-18. La 2km è la marcia dedicata a chi ha ridotte capacità motorie, come previsto dal Trofeo Podistico Lucchese, un rapido itinerario attorno ad Antraccoli, il modo affinché tutti possano dire "io c'ero". La 7km è la distanza che fa avvicinare a Lucca, senza però superare la ferrovia: amata dagli "irriducibili" del Tpl, ma con un po' di sforzo si può sognare... La 10km è stata introdotta da poco ma già molto apprezzata, dato che permette di vedere il Centro Storico e percorrere un bel tratto con l'impareggiabile vista sulle Mura. Con la 14km e la 18km si entra in Centro Città, potendo visitare chiostri, giardini, piazze e molto altro, quindi tanti luoghi iconici (incluse alcune aperture straordinarie) della Città di Lucca.

Per tutti i tracciati (eccetto la 2km), il ritorno è attraverso una gradevole pista ciclabile ed il fantastico tratto "Ai bassi" di Antraccoli, una zona che gli stessi organizzatori definiscono bucolica, un angolo di campagna a pochissimi chilometri dalla frenesia cittadina. Lungo i percorsi i marciatori puntualmente troveranno segnaletica orizzontale e verticale indicatori dei chilometraggi, i volontari del gruppo saranno presenti sugli incroci e nei punti ristoro e naturalmente un abbondante e ricco ristoro per tutti all'arrivo. Il pacco gara per i podisti: maglietta celebrativa per i primi 1300 e cappellini per i ragazzi e premi assortiti per i gruppi sportivi tra cui i trofei: 7º Andrea E Giovanni Puccini, 48º Raffaello e Adolfo Barsocchini, 38º Ortofrutta Lucca Centro, 33º Concetta Calabrò, 24º Giuseppe Bianchini, 21ª Romano Presentini "Polvere", 19º Pietro Nottoli, 16º Luciano Morotti, 15º Eugenio Guidi, 10º Gino Pini, 6º Alessandro Paladini, 5º Paese Antraccoli, 5º Colombini Dino, 5º Bianchini Agostino, 5º Giuliano Bellandi. La marcia insomma, per i lucchesi sarà una bellissima (ri)scoperta della città e per i "forestieri" una vera e propria gita turistica. Per ulteriori informazioni contattare: 348.3863615 o 349.3606330, inoltre per ogni necessità: potete trovare tutto anche sui profili: Facebook e Instagram, nonché sul sito: marciatoriantraccoli.it La storia. Il gruppo dei Marciatori Antraccoli viene fondato nel 1977, tutto nasce quando al corridore agonistico di atletica leggera Giancarlo Raschioni, marchigiano della provincia di Ascoli Piceno, arrivato in lucchesia nel 1975 ad Antraccoli si iscrisse al gruppo della Misericordia di Lucca dove oltre a continuare a gareggiare prestava anche volontariato, ma subito dopo giorni partì per il servizio militare a Torino.

<<Rientrato dalla naia, - spiega Giancarlo Raschioni – insieme al parroco don Giovanni Galli di Antraccoli, poi morto in Africa per malaria, si disse di fare qualcosa per il paese. Perché il paese si sviluppava soprattutto in lunghezza sulla via Romana, quindi le persone di fondo paese andavano all'Arancio, dall'opposta a Capannori e da una parte a Pieve S. Paolo e quindi nel paese veniva a mancare quel centro aggregativo. E da lì io proposi di mettere su un gruppo di podismo. Naturalmente fui preso un po' in giro, capivano se era una squadra di calcio, ma addirittura di marciatori. Alla prima riunione, alla quale erano state invitate, tramite lettera, tutte le famiglie del paese, si presentarono 7-8 persone circa. Insomma ebbi il mio bel da fare per arrivare a quello che oggi è l'Asd Marciatori Antraccoli con oltre 200 iscritti, mentre all'inizio nacque come Gs Antraccoli e di cui sono stato il primo presidente>>.

Nell'anno 1978 il gruppo comincia a partecipare assiduamente alle corse podistiche proposte dal calendario dei Marciatori Lucchesi (oggi Trofeo Podistico Lucchese) apertosi, a febbraio, con la marcia di Santa Maria del Giudice. Prima di questa, nel novembre del 1977, l'Antraccoli partecipò alla sua prima marcia a San Pietro a Vico sul percorso di km 20 con 3 atleti: Moreno Cantieri, Silvia Guidi e Giancarlo Raschioni. Però già dal 1976, viene organizzata la prima corsa del paese che era competitiva e si svolgeva di domenica pomeriggio e dove furono ben 176 iscritti. Un percorso di 14 km. che fu vinto da Eduardo Petretto. Nel 1984 il Gs Antraccoli assume la dicitura Asd Marciatori Antraccoli e si forma anche il gruppo competitivo sotto la guida di Raschioni. Nel tempo si sono succeduti come presidenti: Emilio Colombini (per quindici anni) e nel 2008 passa il testimone ad Alessandro Bussagli che a sua volta nel 2014 lo passa a Giancarlo Raschioni (che era già stato alla guida del gruppo al momento della fondazione), oggi alla guida del gruppo antraccolese c'è Gianluca Simonetti in carica dal 2020.