L'evento



Atletica Virtus: Alessandro Santangelo campione italiano U20 dei 5000 metri

lunedì, 6 luglio 2026, 15:43

LUCCA – Un titolo italiano nei 5000 metri, una medaglia di bronzo e tanti risultati di grande spessore da parte degli atleti Virtus impegnati a Caorle ai Campionati italiani individuali su pista U20.

La società del presidente Nando Caturegli presente con ben otto atleti in dieci specialità e che sarebbero stati nove in undici specialità senza il forfait di Cristian Cordoni, raccoglie i frutti del lavoro e degli investimenti sui giovani non solo con prestazioni tecniche di grande livello, ma anche con la capacità dei singoli di fare squadra e impegnarsi per i propri colori oltre che per se’ stessi in perfetta linea con i valori che da oltre cinquanta anni ispirano la Virtus che li porta avanti con grande determinazione.

Nella prima delle due giornate di gare arrivano i due prestigiosi podi: sul primo gradino dei 5000 metri, con il titolo di Campione italiano U20 c’è Alessandro Santangelo, il giovane talento che, da poco rientrato da un fastidioso infortunio che lo ha costretto a lungo ai box, ha saputo, insieme al tecnico Massimiliano Santangelo, costruire questo successo passo dopo passo, disputando un’ottima gara e strappando il titolo al campione uscente con un finale emozionante. 14’39” 50 il suo crono a un soffio dal suo inseguitore per un nuovo trofeo da mettere in bacheca.

Il secondo podio arriva con Andreas Ghilarducci, medaglia di bronzo nei 3000 siepi, a un passo dalla vittoria che sarebbe potuta arrivare senza un pizzico di sfortuna dopo l’ultima riviera. Un risultato comunque eccellente che conferma il potenziale dell’atleta.

Spirito di squadra al massimo nella staffetta maschile 4x400, venticinquesima nella classifica finale (3’31”73), orfana dell’infortunato Cristian Cordoni - che ha dovuto rinunciare anche alla gara dei 400metri – e priva all’ultimo tuffo anche di Davide Ricci sostituito dal generoso Alessandro Vanni che ha corso l’ultima frazione dopo Augusto Orsi, Simone Melani e Giulio Guccione. Lo stesso Alessandro Vanni è semifinalista e ottimo protagonista della 110 ostacoli chiusa al ventitreesimo posto (15”49). Ventinovesima invece la 4x100 composta da Senal Kankanige, Simone Melani, Davide Ricci e Marco Pardini (44”19). Nei salti: quindicesimo posto per Joseph Manfredi nell’alto (1.95) e tredicesimo Marco Pardini nel lungo (6.77). Ottima prova anche per Sauro Fanucchi, tredicesimo nel martello (53.20).

Tra le donne bel sedicesimo posto per la staffetta 4x100 femminile composta da Viola Di Gino Puccetti, Viola Perotti, Alice Puccioni ed Elena Abetini (49”23), protagoniste di una gara su alti livelli.

Ph Grana/FIDAL