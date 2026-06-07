Marsili firma il Giro di Mura a Tutta

L'evento
sabato, 20 giugno 2026, 14:43
Spettacolo fino all’ultimo metro a Lucca per il ritorno del Giro di Mura a Tutta, nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che ha colorato le strade del perimetro della città nella serata di venerdì. La kermesse al plenilunio, sulla distanza dei 4,333 km che coprono l’intero giro della fortificazione lucchese, ha avuto un esito incerto fino al traguardo appassionando il folto pubblico che si è fermato ad assistere ai bordi della strada.
A vincere è stato alla fine Paolo Marsili (Virtus Lucca), al quale non è riuscita però l’impresa di scendere sotto il primato della corsa stabilito da Giorgio Scialabba in 12’35” nell’ormai lontano 2017. Il tempo di Marsili è però di tutto rispetto, 12’42” con un vantaggio di soli 4” su Stefano Bascherini (GP Parco Alpi Apuane), a seguire due atleti del Gs Orecchiella Garfagnana, Ilian Angeli a 16” e Mattia Della Maggiora, campione uscente, a 17”. Quinta piazza per Tomas Tei, compagno di colori del vincitore, a 21”.
In campo femminile è Ilaria Catelli a fare festa. La portacolori del Gs Lucchese ha chiuso la sua fatica in 15’09” staccando di 15” Gaia Silvestri (Sempredicorsa). Distacco sotto il minuto anche per Marta Micchi (Gs Parco Alpi Apuane) a 44” e Alessandra Nacchia (Marciatori Antraccoli) a 46”.
Clamoroso il successo numerico della competizione allestita dall’ASD Lucca Marathon con 284 atleti al traguardo, ognuno dei quali ha contribuito a far vivere alla città una serata diversa. La manifestazione, disputata sotto l’egida dell’Uisp e giunta alla sua settima edizione, ha goduto del supporto di importanti sponsor quali Ego, Suncar Spa Honda, EuroVast, Gamma Informatica, Banco di Lucca e del Tirreno e San Benedetto EcoGreen. Appuntamento al prossimo anno, naturalmente dopo il ritorno della Lucca Half Marathon. Per il CPT prossimo evento ancora infrasettimanale, mercoledì 8 luglio con la Staffetta Sere d’Estate a Fucecchio.
venerdì, 19 giugno 2026, 07:42
Un progetto nato per valorizzare i campini all'aperto dei quartieri e delle frazioni, collegandoli al cuore del centro storico, dove si disputeranno le finali. L'evento che animerà tutta la prima metà di luglio con il supporto sportivo del CSI e dell'energy drink partner Red Bull Italia
domenica, 14 giugno 2026, 19:24
Con la prima edizione della Corri nel Cuore di Camaiore, la cittadina lucchese sin conferma uno dei luoghi di riferimento assoluto nel mondo della corsa non solo per la provincia. Terza gara dell’anno allestita dall’Atletica Camaiore e terzo successo, con tanti appassionati che ormai si sentono di casa sulle strade...
mercoledì, 10 giugno 2026, 12:30
La squadra di karateki della Bodymind di Gossi centra l'oro alla Open League di Messina, gara ranking per la selezione dei prossimi Mondiali WKF.12 ore di viaggio non spaventano gli indomiti combattenti Montecarlesi che in terra siciliana danno vita a vere e proprie battaglie senza fiato sul tatami
domenica, 7 giugno 2026, 19:32
Giornata da incorniciare per l'Atletica Virtus organizzatrice della V spettacolare edizione dell'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca