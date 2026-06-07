L'evento



Marsili firma il Giro di Mura a Tutta

sabato, 20 giugno 2026, 14:43

Spettacolo fino all’ultimo metro a Lucca per il ritorno del Giro di Mura a Tutta, nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che ha colorato le strade del perimetro della città nella serata di venerdì. La kermesse al plenilunio, sulla distanza dei 4,333 km che coprono l’intero giro della fortificazione lucchese, ha avuto un esito incerto fino al traguardo appassionando il folto pubblico che si è fermato ad assistere ai bordi della strada.

A vincere è stato alla fine Paolo Marsili (Virtus Lucca), al quale non è riuscita però l’impresa di scendere sotto il primato della corsa stabilito da Giorgio Scialabba in 12’35” nell’ormai lontano 2017. Il tempo di Marsili è però di tutto rispetto, 12’42” con un vantaggio di soli 4” su Stefano Bascherini (GP Parco Alpi Apuane), a seguire due atleti del Gs Orecchiella Garfagnana, Ilian Angeli a 16” e Mattia Della Maggiora, campione uscente, a 17”. Quinta piazza per Tomas Tei, compagno di colori del vincitore, a 21”.

In campo femminile è Ilaria Catelli a fare festa. La portacolori del Gs Lucchese ha chiuso la sua fatica in 15’09” staccando di 15” Gaia Silvestri (Sempredicorsa). Distacco sotto il minuto anche per Marta Micchi (Gs Parco Alpi Apuane) a 44” e Alessandra Nacchia (Marciatori Antraccoli) a 46”.

Clamoroso il successo numerico della competizione allestita dall’ASD Lucca Marathon con 284 atleti al traguardo, ognuno dei quali ha contribuito a far vivere alla città una serata diversa. La manifestazione, disputata sotto l’egida dell’Uisp e giunta alla sua settima edizione, ha goduto del supporto di importanti sponsor quali Ego, Suncar Spa Honda, EuroVast, Gamma Informatica, Banco di Lucca e del Tirreno e San Benedetto EcoGreen. Appuntamento al prossimo anno, naturalmente dopo il ritorno della Lucca Half Marathon. Per il CPT prossimo evento ancora infrasettimanale, mercoledì 8 luglio con la Staffetta Sere d’Estate a Fucecchio.