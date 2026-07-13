L'evento



Marcell Jacobs, Matteo Oliveri e Idea Pieroni campioni italiani Assoluti

martedì, 28 luglio 2026, 08:45

Tre titoli italiani e prestazioni di grande spessore e carattere nel fine settimana più atteso della stagione outdoor, quello dei campionati italiani individuali di Firenze. Il lungo week end, iniziato allo Stadio Ridolfi venerdì 24 con il Challenge Assoluto - in cui per i primi tre classificati di ogni gara si apriva l’accesso ai Campionati italiani - ha visto in gara sei atleti Virtus. Tra questi sono riusciti a strappare il pass Toni Cannalonga, primo nel giavellotto con la misura di 69.93 che gli è valso il nuovo primato personale, e Valerio De Angelis, secondo con 15.48. Protagonisti di un’ottima gara che non ha però portato alla qualificazione: Dario Fazzi, sesto nei 400 metri; Mattia Paterni, decimo nei 110 ostacoli e Stefano Barbone, sesto nel martello. Decisamente sfortunata invece la gara nell’asta per Vincenzo Vicerè che con tre nulli alla misura di ingresso deve arrendersi alla giornata storta.

Sabato 24 poi è stata la volta dei Campionati italiani che regalano al campione olimpico di Tokyo Marcell Jacobs – atleta in forza alle Fiamme Oro -, il decimo titolo di campione italiano Assoluto, il sesto nei 100 metri outdoor, con il tempo di 10”12. Dopo un anno e mezzo lontano dalle competizioni, Jacobs si è presentato in gran forma alle prime gare della stagione outdoor andando a prendersi un primo gradino del podio nella principale competizione nazionale che serve anche come ulteriore spinta per i Campionati Europei di Birmingham, nel Regno Unito, in programma dal 10 al 16 agosto. Un traguardo condiviso con il tecnico Paolo Camossi con cui l’atleta ha ritrovato condizione e motivazioni.

Nei 100 femminili qualificazione in finale per Amanda Obijiaku che chiude all’ottavo posto con 11”77. Nel giavellotto, quinto posto per Roberto Orlando (Aeronautica militare) con 69.37 e undicesimo per Toni Cannalonga che, dopo il capolavoro nella gara del Challenge, per nulla scontato dopo il rientro dal delicato intervento alla spalla che lo ha tenuto fermo per mesi, non riesce ad andare oltre il 65.83. Undicesimo posto per Valerio De Angelis, anche lui proveniente dal Challenge, nel salto triplo (15.34) e quattordicesimo per Francesco Ibidi nei 400 ostacoli (51”78).

La giornata di domenica, quella conclusiva, si apre subito con il titolo di campionessa italiana di salto in alto per Idea Pieroni che dopo una gara perfetta e senza sbavature (1.75, 1.78, 1.81, 1.84, 1.87, 1.90, 1.94 la progressione) centra l’1.90 al primo tentativo restando da sola in gara in virtù dei tre errori di Asia Tavernini e fallisce per poco l’assalto all’1.94 con cui avrebbe riscritto in primato personale. È il terzo titolo italiano Assoluto (il secondo outdoor) per la saltatrice di Barga cresciuta in maglia Virtus dopo gli esordi con il Gruppo Sportivo Marciatori di Barga e attualmente in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri. Una soddisfazione enorme che premia la determinazione e il gran lavoro svolto dall’atleta sotto l’attenta guida del tecnico Luca Rapè che ne segue la preparazione. Secondo titolo italiano outdoor consecutivo per Matteo Oliveri (G.S.Carabinieri) che sale nuovamente sul primo gradino del podio del salto con l’asta con la misura di 5.50. Per lui è il quinto titolo italiano Assoluto tra outdoor e indoor.

Ottime prove anche per: Elisa Naldi (G.S. Carabinieri), quarta nel salto in lungo (6.12); Emma Puccetti, undicesima nei 3000 siepi con tanto di primato personale (10’31”70); Andreas Ghilarducci, undicesimo nei 3000 siepi (9’02”30) e la staffetta 4x400 composta da Francesco Ibidi, Matteo Leverotti, Cristian Cordoni e Dario Fazzi che conclude all’undicesimo posto (3’15”25).