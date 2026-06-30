L'evento



Il 12 ottobre torna il Premio Fedeltà allo Sport

mercoledì, 22 luglio 2026, 08:16

È in allestimento il 27.o Premio Fedeltà allo Sport in programma lunedi 12 ottobre al Teatro Artè di Capannori. Un Premio che nel tempo ha celebrato società sportive, decine di atleti locali, ma che soprattutto ha creato un forte legame fra le promesse cittadine e i grandi nomi dello sport nazionale e internazionale. Sale l' attesa per conoscere il cast dei personaggi che riceveranno la sfinge d' oro coniata dall' artista lucchese Giampaolo Bianchi, da aggiungersi alle 40 medaglie d' oro olimpiche ed agli altri 500 personaggi elencati nell' enciclopedia Wikipedia che fanno parte del prestigioso albo d' oro. A presentare la manifestazione ancora una volta sarà Valter Nieri in una edizione caratterizzata dal passaggio del testimone a livello organizzativo tra lui e la Cycling Team presieduta da Pierluigi Castellani, già presidente provinciale F.C.I., con il supporto del Comune di Capannori. A fare gli onori di casa il Sindaco Giordano Del Chiaro e l' Assessore allo Sport Gaetano Ceccarelli, che hanno voluto fortemente proseguire l' evento nel proprio comune dopo che era stato allestito negli ultimi 16 anni all' Hotel Country Club di Gragnano, per continuare a dare lustro ad atleti che hanno tenuto alto il valore dello sport nazionale e internazionale. Un evento che funge da volano anche per il marketing territoriale promuovendo l' immagine della città.

PRIMO NOME: "PINNA D' ORO" GIANPIERO MARINI

Il Comitato organizzativo ha intanto tirato fuori la prima sfinge d' oro che sarà consegnata a Gianpiero Marini, soprannominato da Gianni Brera "Pinna d' Oro". Nella sua carriera figura il mondiale vinto con l' Italia in Spagna nel 1982. A livello di club è stato una bandiera dell' Inter vincendo lo scudetto del 1979-80 e due Coppe Italia. Fu apprezzato per la sua intelligenza tattica. Aveva una lettura di gioco superiore alla media, gestiva i ritmi della partita dettando i tempi della manovra e posizionandosi nello spazio per coprire le incursioni avversarie. Nel 2017 dal Coni nazionale ha ricevuto il Collare d' Oro, il premio più prestigioso consegnato ad un personaggio sportivo. Torna al Premio come ospite Alberto Cerruti, uno fra i giornalisti di maggior successo nella storia della Gazzetta dello Sport con il record del giornale stesso di essere stato inviato a ben 8 fasi finali dei campionati del mondo. Fra gli ospiti d' onore anche il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, da diversi anni presente alla manifestazione.

FORMATO IL COMITATO DEL PREMIO

A livello di logistica per suggerire consigli a Pierluigi Castellani, è stato formato il Comitato che avrà nello stesso Valter Nieri il presidente onorario. Ne fanno già parte Ivano Fanini, Francesco Donati, Gaetano Ceccarelli, Luca Tronchetti, Stefano Gori, Stefano Bendinelli ed il promoter Claudio Dania. Va avanti il premio collaterale alla memoria di Gigi Simoni, giunto alla quarta edizione. L' ex allenatore dell' Inter ricevette la sfinge d' oro nel 2006 e da allora instaurò un rapporto di amicizia con gli organizzatori tornando ospite ogni anno. Il Premio sarà consegnato da suo figlio Leonardo, osservatore dell'Inter, e da sua moglie Monica. Saranno invitati tutti i soci onorari del Premio. A gestire l' accoglienza, l' orientamento degli invitati e il supporto logistico ancora la hostess Debora Vanuzzo.