L'evento



L'impatto dell'intelligenza artificiale nell'attività sportiva

mercoledì, 24 giugno 2026, 14:26

Appuntamento atteso sabato 4 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi in via Mazzini, n. 200 dalle ore 10 su con un tema oggi di grande attualità: "L'impatto dell'intelligenza artificiale nell'attività sportiva". Come ogni anno il comune di Forte dei Marmi, il Consorzio di promozione turistica Versilia, il Coni Toscana, la Scuola dello Sport Toscana, propongono una tematica sportiva di attualità da approfondire con esperti titolati. L'argomento prescelto è l'intelligenza artificiale applicata al contesto sportivo.

I relatori per la parte sportiva saranno: Alessandro Bertolucci – Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Hockey su pista; Andrea Colombo – arbitro di serie A; Simone Rivaldi – general manager Formule Medicine; Gabriele Nelli – atleta pallavolo; Andrea Bemi – preparatore atletico e docente universitario; Giovanni Bonocore – preparatore atletico e docente universitario.Relatori per gli aspetti giuridici e legali: avv. Ilaria Lotti , avv. Francesco Banchelli, avv. Federico Venturi Ferrioli, dr. Marco Riva presidente Coni Lombardia.

Il dibattito sarà moderato da Giovanni Lorenzini e Massimo Guidi , introdotti da Carlo Alberto Carrai.

Porteranno i saluti istituzionali dr. Ermindo Tucci (presidente Villa Bertelli ) – dr. Bruno Murzi (sindaco di Forte dei Marmi) – dr. Simone Cardullo (presidente Coni Toscana) – dr. Lorenzo Barberi (presidente Federazione Italiana Vela zona II) – dr. Roberto Bresci (presidente Federazione Italiana Nuoto – Toscana) – avv. Flaviano Dal Lago (presidente ordine degli avvocati di Lucca).

Organizzazione a cura di: Scuola Regionale dello Sport Coni Toscana ( direttore scientifico avv. Stefano Pellacani); Consorzio di Promozione Turistica Versilia (presidente Carlo Alberto Carrai).