L'evento



Campini League di San Pietro a Vico: vince la Spagna

venerdì, 24 luglio 2026, 08:51

E’ la Spagna ad aggiudicarsi il 12° Torneo Campini League di S.Pietro a Vico, organizzato dal Centro estivo Estalandia e il locale Circolo Anspi e riservato alla categoria Esordienti 2013/15.

Al termine di tre settimane di calcio spettacolo, la giornata finale ha riservato tante emozioni, alla presenza di un grande pubblico e di tanti osservatori di calcio giovanile. A contendersi il trofeo, le due favorite della vigilia ma la finale è stata a senso unico con la netta vittoria per 11-2 della Spagna su Capoverde con Cullhaj grande mattatore, poi premiato come capocannoniere del torneo. Al terzo posto si è classificata l’Olanda trascinata da Cini che ha superato per 6-5 l’Argentina. Si aggiudica, invece, il Torneo Special One, il Brasile che si impone ai rigori sul Portogallo dopo aver concluso a parità di punteggio i due minitriangolari. Al terzo posto, la Francia. Tanti i premi in palio consegnati alla presenza del presidente del Circolo Anspi, Massimo Pieretti, del parroco di S.Pietro a Vico, Don Giovanni, dell’ex calciatore del Torino, Giovanni Toschi e dell’Osservatore della Carrarese, Alberto Casella.

Grande soddisfazione per gli organizzatori: “Ormai il torneo è diventato un classico molto ambito nella categoria – afferma Paolo Bottari – e il livello è molto alto ma il nostro intento principale è mantenere alla manifestazione uno spirito paesano, con un pieno coinvolgimento dei ragazzi, genitori e appassionati”. Miglior giocatore del Torneo: Zayan. Miglior portiere: Casteggio. Premio speciale per Greta Martini. Premi per i MVP di ogni squadra: Buriani per la Spagna, Morlacchi (Capoverde), Cini (Olanda), Tognini (Argentina), Giorgi (Brasile), Xeka (Portogallo), Martini Leon (Francia). Mercoledì prossimo, una interessante appendice del torneo, alle ore 21,30 metterà di fronte la Spagna contro il Resto del Mondo, con i migliori giocatori delle altre squadre partecipanti al torneo.

Le formazioni della finalissima:

SPAGNA: Giusfredi, Caselli, Manjam, Buriani, Porqueddu, Casteggio, Cullhaj, Ben Hamdoune. All. Giusfredi.

CAPOVERDE: Bottari, Farnesi, Morlacchi, Cerbone, Martelli, Zayan, Babus, Mango, Hena. All. Bottari