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Atletica: Alessandro Santangelo convocato nella selezione azzurra che rappresenterà l’Italia ai campionati del mondo U20 di Eugene

mercoledì, 22 luglio 2026, 10:51

LUCCA – Dopo la prestazione straordinaria in occasione dei campionati toscani Assoluti di Fucecchio in cui Alessandro Santangelo, al primo anno di categoria Juniores, ha fatto registrare l’undicesima miglior prestazione di sempre, il record regionale U20 (13’56”18) e il record societario come primo atleta a scendere sotto il muro dei 14’ nella gara dei 5000 metri, arriva anche la convocazione nella delegazione azzurra che rappresenterà l’Italia ai campionati del mondo U20 di Eugene (Oregon-USA) dal 5 al 9 agosto. Una partecipazione alla rassegna iridata ampiamente meritata dal giovane talento che ha saputo riprendersi nel migliore dei modi da un fastidioso infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box rischiando di compromettere l’intera stagione outdoor. Con grande determinazione e con una spiccata personalità invece, Alessandro Santangelo ha pazientemente lavorato per il raggiungimento del tanto ambito obiettivo laureandosi nel frattempo anche Campione italiano U20 dei 5000 metri a Caorle.

“Sono davvero felicissimo - dichiara Alessandro Santangelo - per la gara di Fucecchio e per aver centrato il minimo per i Mondiali di Eugene. Venivo da tre mesi davvero duri, tra febbraio e aprile, a causa dell'infortunio, ma insieme allo staff ho lavorato benissimo aumentando l’intensità negli ultimi due mesi per tornare in condizione. Sapere di poter andare a Eugene e confrontarmi con i più forti atleti U20 al mondo è un’emozione enorme e una motivazione gigante per continuare a spingere. Un grazie enorme va alla Virtus per il supporto costante”.

A dividere questa gioia con Alessandro c’è il tecnico Massimiliano Santangelo che ne segue in modo capillare la preparazione: “Sono estremamente felice per il risultato e naturalmente per la convocazione ai campionati del mondo. Il minimo era veramente difficile da ottenere, in particolare per il percorso tutto in salita che ha portato Alessandro a ottenere questo risultato. L’infortunio di fine gennaio, piccolo ma fastidioso, lo ha tenuto fermo per quasi tre mesi. Ci tengo quindi a ringraziare anche tutto lo staff e la società che in maniera sinergica sono riusciti a fare un ottimo lavoro per mettere Alessandro nella migliore condizione affinché potesse esprimersi al meglio”.

La realizzazione dell’obiettivo di inizio stagione è motivo di grande orgoglio anche da parte della società del presidente Caturegli: “Una soddisfazione immensa - afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli - che premia ancora una volta il continuo e costante investimento sul settore giovanile che si era già visto alle finali dei campionati di società di Rieti in occasione della seconda storica consecutiva permanenza in serie A Oro dell’Atletica Virtus Lucca che ha schierato oltre la metà dei punteggi U20 risultando la società con più giovani al via nella manifestazione clou in ambito di club in Italia. La convocazione di Alessandro Santangelo - prosegue Martinelli - è frutto di un binomio tecnico di primissimo livello con coach Massimiliano Santangelo che oltre ad Alessandro segue anche altri elementi di spessore del nostro movimento come Emma Puccetti e Andreas Ghilarducci per la cui mancata convocazione a Eugene c’è un po’ di rammarico dal momento che è vero che aveva mancato il minimo Fidal sui 3000 siepi ma lo è altrettanto che aveva centrato quello di World Athletics. Questo nulla toglie al gran lavoro che coach Massimiliano Santangelo sta portando avanti con tutto il gruppo e all’interno del settore tecnico del mezzofondo che vede in altre figure coach dello spessore di Enrico Carelli, Franco Gabbrielli e Sara Orsi un team di tecnici di livello assoluto in ambito nazionale e non solo. L’appuntamento di Eugene - conclude il DT - deve essere un momento di ulteriore crescita per Alessandro Santangelo, il cui grande valore non è un mistero e che obiettivamente ha realizzato a Fucecchio una prestazione storica, l’undicesima di sempre, con temperature non certo ideali e questo avvalora ancora di più la prestazione tecnica”.