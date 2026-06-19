L'evento



Condividere la bellezza di un viaggio per rafforzare i legami sul territorio

martedì, 30 giugno 2026, 00:20

Condividere la bellezza di un viaggio per rafforzare i legami sul territorio. Con questo spirito Banca di Pescia e Cascina e la sua Fior di Mutua inaugurano la stagione delle Gite Sociali 2027. Si tratta di due itinerari esclusivi, programmati per il prossimo mese di maggio, che offrono alla compagine sociale l'opportunità di viaggiare a tariffe agevolate e con vantaggi unici Il calendario per la prossima primavera mette a segno due mete straordinarie: il Mediterraneo occidentale in crociera e la Campania in bus.

In mare: Crociera nel Mediterraneo (dal 15 al 22 maggio 2027) Dal 15 al 22 maggio 2027, il gruppo di Banca di Pescia e Cascina vivrà una crociera di 7 notti a bordo della nave Costa Toscana, con imbarco e sbarco a Savona. L'itinerario porterà i partecipanti alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni del Mediterraneo: Marsiglia, Barcellona (con escursione offerta da Banca di Pescia e Cascina), Ibiza, Palermo, Civitavecchia.

A terra: Tour in bus “I Colori della Campania” (dal 30 maggio al 2 giugno 2027). Quattro giorni intensi dedicati alle meraviglie del Sud Italia. Il viaggio farà tappa alla Reggia di Caserta, per poi proseguire tra gli scorci della Costiera Amalfitana, il fascino senza tempo di Capri e l'energia di Napoli. Il tour è accessibile a un prezzo speciale riservato ai Soci e a un loro eventuale accompagnatore.

I posti disponibili sono limitati. Per programmi, prezzi e prenotazioni è possibile consultare la sezione STAGIONE SOCIO sul sito web istituzionale della Banca www.bancadipesciaecascina.it

“Facciamo crescere la nostra comunità, anche in viaggio”, è l'identità di una banca che sceglie di investire sul benessere e sulla socialità dei propri Soci, creando valore anche oltre i confini quotidiani.