L'evento



A San Pietro a Vico la Partita delle Stelle

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:56

Fari puntati ancora sui Campini di S.Pietro a Vico. Dopo aver assistito al trionfo della Spagna al Torneo Campini League, versione Mundial, riservato L alla categoria Esordienti 2013/14/15, stasera si terrà un’interessante appendice, con la “partita delle stelle”. Alle ore 21,30, scenderà in campo la squadra vincitrice del torneo, la Spagna di Stefano Giusfredi, contro il Resto del Mondo, diretta dall’allenatore del Capoverde, seconda squadra classifica, Gabriele Bottari, composta dai ragazzi che si sono messi in evidenza durante il torneo, almeno uno per ogni squadra partecipante.

In palio ci sarà solo la voglia di prevalere e di divertimento. Per il Resto del mondo ci saranno: Morlacchi e Bottari (Capoverde), Cini e Greta Martini (Olanda), Tognini e Scardiglia (Argentina), Saponati (Brasile), Xeka (Portogallo), Martini Leon (Francia). Per la Spagna ci saranno: Giusfredi, Caselli, Manjam, Buriani, Porqueddu, Casteggio, Lucchesi, Ben Hamdoune. Alla Spagna il compito di confermare la propria forza.