A San Pietro a Vico la Partita delle Stelle

L'evento
mercoledì, 29 luglio 2026, 08:56
Fari puntati ancora sui Campini di S.Pietro a Vico. Dopo aver assistito al trionfo della Spagna al Torneo Campini League, versione Mundial, riservato L alla categoria Esordienti 2013/14/15, stasera si terrà un’interessante appendice, con la “partita delle stelle”. Alle ore 21,30, scenderà in campo la squadra vincitrice del torneo, la Spagna di Stefano Giusfredi, contro il Resto del Mondo, diretta dall’allenatore del Capoverde, seconda squadra classifica, Gabriele Bottari, composta dai ragazzi che si sono messi in evidenza durante il torneo, almeno uno per ogni squadra partecipante.
In palio ci sarà solo la voglia di prevalere e di divertimento. Per il Resto del mondo ci saranno: Morlacchi e Bottari (Capoverde), Cini e Greta Martini (Olanda), Tognini e Scardiglia (Argentina), Saponati (Brasile), Xeka (Portogallo), Martini Leon (Francia). Per la Spagna ci saranno: Giusfredi, Caselli, Manjam, Buriani, Porqueddu, Casteggio, Lucchesi, Ben Hamdoune. Alla Spagna il compito di confermare la propria forza.
martedì, 28 luglio 2026, 08:45
Tre titoli italiani e prestazioni di grande spessore e carattere nel fine settimana più atteso della stagione outdoor, quello dei campionati italiani individuali di Firenze. Il Challenge Assoluto - in cui per i primi tre classificati di ogni gara si apriva l’accesso ai Campionati italiani - ha visto in gara...
venerdì, 24 luglio 2026, 08:51
E’ la Spagna ad aggiudicarsi il 12° Torneo Campini League di S.Pietro a Vico, organizzato dal Centro estivo Estalandia e il locale Circolo Anspi e riservato alla categoria Esordienti 2013/15. Mercoledì prossimo, una interessante appendice del torneo: Spagna contro il Resto del Mondo, con i migliori giocatori delle altre squadre...
mercoledì, 22 luglio 2026, 10:51
Alessandro Santangelo convocato nella selezione azzurra che rappresenterà l’Italia ai campionati del mondo U20 di Eugene
mercoledì, 22 luglio 2026, 08:16
È in allestimento il 27.o Premio Fedeltà allo Sport in programma lunedi 12 ottobre al Teatro Artè di Capannori. Un Premio che nel tempo ha celebrato società sportive, decine di atleti locali, ma che soprattutto ha creato un forte legame fra le promesse cittadine e i grandi nomi dello sport...