L'evento



Torneo di calcio giovanile a S.Pietro a Vico, ecco la fase finale

lunedì, 13 luglio 2026, 09:16

Si conclude giovedì prossimo, 16 luglio, il 12° “Torneo Campini League” di S.Pietro a Vico dedicato alle categorie esordienti, 2013/14/15, organizzato dal Centro estivo Estalandia e dal Circolo Anspi di S.Pietro a Vico. Sette le squadre ancora in lizza. Domani martedì 14 luglio si giocano le semifinali: alle ore 21,15 Spagna-Olanda; ore 22,15 Capoverde-Argentina. Tanti giovani interessanti e partite vibranti all’impianto sportivo de “I Campini”, con gli addetti ai lavori delle società professionistiche al lavoro per visionarli. Fino a questo momento Capoverde e Spagna hanno dimostrato di essere le favorite per la vittoria finale. Giovedì il programma delle finali prevede, alle 20,45 lo svolgimento del triangolare finale di ritorno tra Portogallo, Brasile e Francia. Alle 21,45 la finale per il ¾ posto e alle 22,45 la finalissima.

Le formazioni partecipanti

BRASILE: Saponati, Tamburrini, Giorgi, Del Magro, Menicucci, Pelleriti, Tapalaga, Piovanelli C., Piovanelli M.. All. Massimo e Gaetano Tamburrini.

FRANCIA: Sulayman, Martini, Dami, Mici, Bozzoli, Iannuzzi, Colonetti Damo Marcon, Tanganelli, Mele. All. Tanganelli-Mele

SPAGNA: Casteggio, Giusfredi, Manjam, Buriani, Porqueddu, Cullhaj. All. Giusfredi.

PORTOGALLO: Bianchi M., Xeka, Ciuffardi, Qokaj, Bianchi S., Finizola R., Finizola B., Panicucci, Romani. All. Bianchi.

CAPOVERDE: Hena, Farnesi, Morlacchi, Cerbone, Bocu, Martelli, Zayan, Bottari, Babus, Mango. All. Bottari

ARGENTINA: Gaggini M., Gaggini L, Bandoni, Stefani Donati, Cervetti, Scardiglia, Lenci, Tognini. All. Stefani Donati

OLANDA: Begani, Cini, Magnelli, Gonnella, Martini, Pardini, Del Chiaro. All. Cini