L'evento



Atletica Virtus: conferma della serie A Oro per la squadra maschile e della serie A Bronzo per la femminile

lunedì, 22 giugno 2026, 19:14

LUCCA – Si conclude con la strepitosa conferma della serie A Oro per la squadra maschile e della serie A Bronzo per la squadra femminile il fine settimana più intenso ed emozionante della stagione che vede l’atletica leggera diventare a tutti gli effetti uno sport di squadra con le finali nazionali dei campionati di società Assoluti.

Grande entusiasmo a Rieti, teatro della seconda storica salvezza consecutiva per la compagine maschile che, nonostante le assenze forzate di due big come Emmanuel Ifeany Ojeli e Stefano Sottile e con otto risultati provenienti dai giovani - sette Juniores e un Allievo - riescono nell’impresa centrando un risultato straordinario. La forza del gruppo, la qualità del progetto Virtus e delle idee proiettate alla continua crescita dei giovani e Il senso di appartenenza di tutti gli atleti in gara sono le componenti di questo traguardo che vede la Virtus chiudere all’ottavo posto della classifica generale delle migliori squadre d’Italia con la bellezza di 115 punti all’attivo. Questi i risultati delle singole gare: Francesco Pagliarini quarto con primato personale nei 100 metri (10”35) e quinto nei 200 (21”00); Dario Fazzi quinto e protagonista di una prova eccellente nei 400 (47”69); Andreas Ghilarducci decimo con primato personale sugli 800 metri (1’52”44) e sesto nei 3000 siepi (9’26”51); Walter Fauci decimo nei 1500 (3’59”34); Alessandro Santangelo, al primo anno Juniores, quarto con straordinaria capacità di gestione della gara nei 5000 metri (14’18”51); Alessandro Vanni decimo sui 110 ostacoli (15”58); Franceso Ibidi quinto nei 400 ostacoli con season best (51”24); Ciro Colucci non nella marcia 10.000 metri (55’32”46); nono posto per la staffetta 4x100 composta da Marco Pardini, Dario Fazzi, Senal Kankanige e Stefano Di Carlo (42”12); settimo posto per la staffetta 4x400 composta da Francesco Ibidi, Dario Fazzi, Matteo Leverotti e Davide Ricci (3’14”04); primo gradino del podio per Matteo Oliveri nel salto con l’asta (5.60); Joseph Manfredi dodicesimo nel salto in alto (1.90); Marco Pardini settimo nel salto in lungo con primato stagionale (7.01); Valerio De Angelis decimo nel salto triplo (14.77); Antonio Laudante settimo nel disco (50.61); Roberto Orlando quarto nel giavellotto (70.80); Antonj Possidente nono nel peso (14.83) e Stefano Barbone settimo nel martello (58.40).

Soddisfazione nel commento del direttore tecnico Matteo Martinelli: “Sette punteggi di atleti della categoria Juniores, uno di un atleta categoria Allievi per una seconda salvezza consecutiva in serie A Oro, cosa che non era mai successa prima in cinquanta anni di storia di atletica Virtus Lucca. Coprire otto gare con atleti provenienti dal vivaio e che si allenano quotidianamente al campo scuola Moreno Martini è ancora di più motivo di orgoglio per questo risultato eclatante. È stato un fine settimana fantastico che resterà scolpito nella memoria di ognuno di noi e che testimonia ancora una volta che il progetto di investire sui giovani si è rivelato vincente. La condivisione degli obiettivi di questo gruppo di ragazzi fantastici ha determinato un risultato sportivo senza precedenti che non era possibile mettere in preventivo. Questo ci permette di restare ai vertici dell’atletica leggera italiana e di continuare a essere punto di riferimento per i giovani e le famiglie del territorio”.

Ottima prova anche per la squadra femminile che chiude la finale A Bronzo al decimo posto della graduatoria generale con 114 punti e la dimostrazione di un grande spirito di squadra, di coesione e di attaccamento alla maglia da parte delle atlete accompagnate a Borgo Valbelluna dal vice presidente Sergio Martinelli oltre che da dirigenti e staff tecnico. Questi i singoli risultati: Mara Gorini nona sia nei 100 metri (12”66) sia nei 200 (25”56); Bianca Pellini sesta nei 400 con bel primato personale (57”95); Marta Castelli ottava negli 800 metri (2’19”55); Maia Fava ottava sui 1500 (5’02”29); Emma Puccetti sul secondo gradino del podio dei 3000 siepi con primato personale (10’47”19) e settima nei 5000 (17’59”01); Ilaria Razzolini ottava nei 100 ostacoli (15”43); Valeria Bellini quinta nei 400 ostacoli (1’06”01); Aurora Sorbello ottava nella marcia 5000 (30’03”32); non posto per la staffetta 4x100 composta da Mara Gorini, Viola Rama, Martina Bertella e Ilaria Razzolini (49”35); ottavo posto per la staffetta 4x400 composta da Valeria Bellini, Ginevra Montanaro, Bianca Pellini e Viola Rama (4’03”95); Idea Pieroni vincitrice del salto in alto (1.88); Aurora Massaglia settima sia nel salto triplo (11.66) sia nel salto in lungo (5.33); Michelle Pardini quinta nell’asta (3.15) e ottava nel giavellotto (33.28); Viola Pieroni dodicesima nel peso (9.34) e nona nel disco (31.56); Delia Fazzi quinta nel martello con primato personale (41.91).