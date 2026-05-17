L'evento



Banca di Pescia e Cascina, ecco la premiazione di "Io merito!"

venerdì, 29 maggio 2026, 15:34

Banca di Pescia e Cascina ha dato un segnale tangibile di vicinanza alla propria comunità, valorizzando la cultura e sostenendo le eccellenze locali. Attraverso il premio "IO MERITO!", l'istituto ha assegnato quarantuno borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati raggiunti nell’anno scolastico e accademico 2024/2025. L'iniziativa era rivolta nello specifico ai giovani Soci della Banca, o ai figli e nipoti dei Soci, che hanno raggiunto traguardi scolastici e accademici di alto livello, ovvero, per il diploma di scuola media inferiore era richiesta una valutazione di 10/10, per il diploma di maturità un voto compreso tra 90/100 e 100/100, la laurea magistrale doveva essere portata a termine con una valutazione tra 100/110 e 110/110.

I premiati sono per la licenza media: Clio Argelli, Alice Arretini, Giulia Cei, Jacopo Ciomei, Lorenzo D'Amaddio, Beatrice Ninci, Giorgio Pellegrini, Arturo Pieroni, Giulia Piliero, Piero Pinelli, Lorenzo Renieri, Carolina Rosellini, Anna Signorini, Eleonora Tomei, Emma Turri, Greta Zaccaria, Giorgio Zaccaria, Agata Salvadori.

I premiati per il diploma sono: Virginia Brandani, Giada Comparini, Stefano Conti, Martina Gradi, Elisa Macchi, Giulia Angela Pera, Giulia Pizzi.Per la laurea sono: Matilde Banti, Martina Benedetto, Lucrezia Bertei, Chiara Caciagli, Matteo Carrara, Roberta Pia Falco, Gaia Fantini, Ottavia Gherardini, Tommaso Mucci, Giulia Pierini, Gaia Serrini, Davide Silvestri, Aurora Susanna, Pietro Taccola, Martina Tarabori, Gaia Tuccori.

"Supportare una comunità significa prima di tutto dare valore ai suoi talenti", hanno dichiarato il presidenteMarco Mencarini e il direttore generale Francesco Diolaiuti. "È proprio questo il fulcro di un'iniziativa nata per premiare l'impegno nello studio e per promuovere la cultura del merito, un valore che riteniamo fondamentale per affrontare e vincere le grandi sfide di domani".