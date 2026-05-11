L'evento



La Folgor Marlia femminile scrive la storia

domenica, 17 maggio 2026, 19:32

La Folgor Marlia Femminile scrive la storia: vittoria per 2-1 nella finale play off di Promozione e conquista dell'accesso al campionato di Eccellenza. Un traguardo straordinario arrivato al primo anno di attività del progetto femminile, costruito con impegno, sacrificio e grande spirito di squadra. Le ragazze biancocelesti hanno saputo crescere partita dopo partita, meritandosi sul campo questa splendida promozione.

Una finale intensa ed emozionante, vinta con cuore, carattere e determinazione, che consegna alla Folgor Marlia un risultato storico. Grande merito va a tutto lo staff che ha accompagnato la squadra durante questa splendida stagione: l'allenatore Leo D'Arrigo, le allenatrici in seconda Federighi Tania e Roberti Chiara, il direttore sportivo Simone Paladino, la responsabile del settore femminile Elena Lucchesi, la massaggiatrice Daniela Lencioni e l'accompagnatrice Manola Maggianetti, figure fondamentali all'interno di un gruppo che ha saputo creare entusiasmo, unione e identità.

Il presidente Gianluca Landi ha commentato così il successo: "Quello che hanno fatto queste ragazze è qualcosa di straordinario. Al primo anno del nostro progetto femminile siamo riusciti a conquistare la promozione in Eccellenza, scrivendo una pagina bellissima della storia della Folgor Marlia. Dietro questo traguardo ci sono sacrifici, passione, lavoro quotidiano e un gruppo che non ha mai smesso di credere nelle proprie possibilità. Voglio fare i complimenti alle calciatrici, allo staff, ai dirigenti e a tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso.

Questa vittoria per 2-1 nella finale play off è meritata e rappresenta solo l'inizio di un progetto in cui crediamo tantissimo. Siamo orgogliosi di voi."Emozionata anche la responsabile del settore femminile Elena Lucchesi: "Vedere questo gruppo raggiungere l'Eccellenza al primo anno è motivo di grandissimo orgoglio. Le ragazze hanno dimostrato attaccamento, voglia di migliorarsi e uno spirito incredibile per tutta la stagione. Abbiamo costruito qualcosa di importante dentro e fuori dal campo e questa promozione è il premio per tutte le persone che hanno creduto fin dall'inizio nel calcio femminile della Folgor Marlia. Questo è solo il primo passo."