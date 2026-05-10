L'evento



Al via la quarta edizione del Torneo di calcetto Donatori Frates

martedì, 12 maggio 2026, 12:01

Parte il 18 maggio a Carraia la quarta edizione del torneo di calcetto dei 16 gruppi Donatori di Sangue Fratres di Lucca. Anche quest'anno 16 gruppi donatori di sangue FRATRES della piana di Lucca parteciperanno al 4° torneo di calcetto organizzato presso il centro "Checchicalcio "di Carraia dal 18 maggio al 9 giugno, per promuovere la donazione di sangue e il volontariato del terzo settore.

La manifestazione è nata quattro anni fa da un'idea dei dirigenti dei gruppi FRATRES di Lucca, con lo scopo di fare rete e unirsi per promuovere la donazione di sangue, dopo avere registrato un calo delle donazioni dovute anche all' avvento del covid, con la collaborazione del comitato di Lucca del CSI e cercando di unire le forze per individuare nuovi donatori sensibilizzando i più giovani su questo gesto importante per la vita quotidiana di tutti noi.

La manifestazione ha avuto grande successo fino da subito e i risultati, in termini agonistici, ma soprattutto partecipativi, sono stati lusinghieri e hanno portato alla naturale riproposizione della quarta edizione del torneo, che celebra una associazione, la Fratres Lucca, nata oltre cinquanta anni fa e sempre attiva sul territorio con i suoi tanti gruppi.

Al torneo possono partecipare sia donatori che non, con la speranza che lo diventino. "Abbiamo notato un incremento delle donazioni in concomitanza con il torneo- dicono gli organizzatori- ed è anche per questo che lo riproponiamo per il quarto anno convinti che anche il solo parlarne può smuovere la curiosità anche di chi non gareggia ma farà il tifo per la propria squadra, per una iniziativa che unisce e diverte, per uno scopo molto nobile, l'aiuto del prossimo".