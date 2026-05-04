L'evento



Al Porta Elisa lo stage per giovani portieri

venerdì, 8 maggio 2026, 09:07

Si terrà dal 29 giugno al 3 luglio prossimi lo Stage per giovani portieri diretta sul terreno del Porta Elisa organizzato dal preparatore dei portieri rossoneri Beppe Di Masi e che sarà tenuto da istruttori con qualifica Uefa, da preparatori atletici e fisioterapisti.

Il corso sarà riservato ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2008 e il 2017 e si terrà dalle ore 17,30 alle 19,30. Ai partecipanti, oltre l'assicurazione sarà consegnato un kit di guantoni, maglia e calzettoni. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3479762100.