Al Porta Elisa lo stage per giovani portieri

L'evento
venerdì, 8 maggio 2026, 09:07
Si terrà dal 29 giugno al 3 luglio prossimi lo Stage per giovani portieri diretta sul terreno del Porta Elisa organizzato dal preparatore dei portieri rossoneri Beppe Di Masi e che sarà tenuto da istruttori con qualifica Uefa, da preparatori atletici e fisioterapisti.
Il corso sarà riservato ai ragazzi e alle ragazze nati tra il 2008 e il 2017 e si terrà dalle ore 17,30 alle 19,30. Ai partecipanti, oltre l'assicurazione sarà consegnato un kit di guantoni, maglia e calzettoni. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3479762100.
giovedì, 7 maggio 2026, 12:10
Nell’impianto dei “Campini” vicino alla Chiesa, per tutto il pomeriggio di domenica 10 maggio, dalle ore 15 alle 18,30, bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi negli sport proposti dalle associazioni presenti con i loro tecnici e ricevere consigli e informazioni utili
giovedì, 7 maggio 2026, 10:40
Dopo quasi mezzo secolo di impegno ininterrotto, Franco Papini ha scelto di fare un passo di lato, segnando la fine di una delle presidenze più longeve e significative nel panorama bancario della Toscana: il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo presidente, Marco Mencarini, che è nella governance della Banca...
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli
lunedì, 4 maggio 2026, 14:17
L’Assemblea dei Soci di Banca di Pescia e Cascina ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 ed eletto i nuovi esponenti, in gran parte confermandoli, che condurranno la governance della Banca per il triennio 2026 – 2029.