Banca di Pescia e Cascina, “sì” al bilancio. Eletta nuova governance. In piedi per Franco Papini

L'evento
lunedì, 4 maggio 2026, 14:17
L’Assemblea dei Soci di Banca di Pescia e Cascina ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 ed eletto i nuovi esponenti, in gran parte confermandoli, che condurranno la governance della Banca per il triennio 2026 – 2029. "Il bilancio riflette una salute finanziaria invidiabile: utile netto a 6,4 milioni di euro ed una solidità patrimoniale, identificata nel parametro del total capital ratio al 31,13%, ben al di sopra dei requisiti normativi che garantisce sicurezza ai risparmiatori e ai Soci", ha detto il direttore generale Francesco Diolaiuti.
L’operazione straordinaria di scissione di Banca di Pisa e Fornacette ha portato a un raddoppio della base sociale. Oggi Banca di Pescia e Cascina conta poco meno di 12.000 Soci, con un incremento netto di oltre 5.700 unità rispetto al 2024. Particolarmente significativo è il dato sui giovani soci (500 unità), segno di un ricambio generazionale attivo e di una fiducia rinnovata da parte delle nuove leve del territorio.
“Essere una banca del territorio significa restituire valore alla comunità -ha detto il presidente Franco Papini-. Nel corso del 2025, sono state sostenute oltre 250 attività in ambito sociale, culturale e sportivo, per un investimento complessivo di 360 mila euro”.
“L’anno appena trascorso ha rappresentato un passo significativo della nostra banca verso il consolidamento del legame con il territorio, elemento distintivo delle banche di credito cooperativo", hanno detto il Presidente Papini e il direttore generale Diolaiuti ai Soci riuniti in Assemblea al Pala Todisco a San Giuliano Terme.
L'Assemblea ha eletto gli 11 amministratori che governeranno la Banca nel prossimo triennio: Marco Mencarini, Franco Martinelli, Laura Agudio, Anna Bertolai, Giovanni Boldrini, Alessandro Gasperini, Gabriele Iannilli, Mariagiulia Lenzi, Fiorenzo Rosellini, Antonio Giusti, Ornella Vezzani. Tra loro sono stati nominati presidente Marco Mencarini, vice presidente vicario Giovanni Boldrini, vice presidente Franco Martinelli. Commovente è stato il saluto dei Soci, tutti in piedi, a Franco Papini, nel Consiglio di amministrazione della Banca dal 1979 e presidente dal 1987, che ha scelto di fare un passo di lato, segnando la fine di una delle presidenze più longeve e significative nel panorama bancario della Toscana.
domenica, 3 maggio 2026, 21:14
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