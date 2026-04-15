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Nuovo brano del giovane talento Algano

martedì, 28 aprile 2026, 08:04

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il brano d’esordio “Mia”, il giovane artista lucchese Algano torna sulla scena musicale con “Loop Loop”, il suo secondo singolo, disponibile dal 28 aprile sulle principali piattaforme digitali, tra cui YouTube e Spotify. Un nuovo capitolo artistico che segna un’evoluzione nel percorso del cantante, pronto a sperimentare sonorità diverse mantenendo una forte identità narrativa.



Il tempo che si ripete: il significato del brano

Al centro di “Loop Loop” c’è una riflessione sulla ciclicità del tempo e delle esperienze. Un tema universale, raccontato con uno stile diretto e contemporaneo.



A spiegare il senso del brano è lo stesso Algano:

«Una percezione strana: settimane, mesi, anni che sembrano tutti uguali, come se il tempo scorresse in cerchio. Un loop continuo. Le cose che vivevamo, ciò che viviamo ora, dentro e fuori di noi… tutto si ripete. Tutto ritorna, nel male e nel bene. Tutto è un LOOP.

Dopo “MIA” sono tornato qua con “Loop Loop”, il mio secondo pezzo. Un nuovo stile, nuove vibes, un sound più estivo ma con un significato profondo, tanto banale quanto diretto.»



Un’evoluzione sonora

Rispetto al primo singolo, “Loop Loop” introduce un sound più estivo e leggero, senza rinunciare alla profondità del messaggio. Una combinazione che punta a coinvolgere un pubblico più ampio, mantenendo però un’impronta personale riconoscibile.

Il passaggio da “Mia” a questo nuovo lavoro evidenzia una crescita artistica concreta, fatta di ricerca e maggiore consapevolezza.



Un talento emergente da seguire

In un panorama musicale sempre più competitivo, Algano si distingue come una delle nuove voci emergenti del territorio lucchese. La sua capacità di unire immediatezza e contenuto lo rende un artista da osservare con attenzione nei prossimi mesi.



Video disponibile online

Il videoclip ufficiale di “Loop Loop” è già disponibile online.

Per la visione: https://open.spotify.com/track/0nLdWciFM4NtH7EFahonAD?si=N5npUszNS_Sw3qekpZlAlw