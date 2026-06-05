Bodymind Karate Team oro nella Open League di Messina

L'evento
mercoledì, 10 giugno 2026, 12:30
La squadra di karateki della Bodymind di Gossi centra l'oro alla Open League di Messina, gara ranking per la selezione dei prossimi Mondiali WKF.12 ore di viaggio non spaventano gli indomiti combattenti Montecarlesi che in terra siciliana danno vita a vere e proprie battaglie senza fiato sul tatami.
Risultato eccezionale per Sofia Giunta che conquista l’Oro nella U14 42 kg, un’atleta che si conferma ad alto livello dopo la finale dell’Open di Riccione.Sofia Giunta, pur visibilmente emozionata, incontro dopo incontro, con la strategia corretta, centra il gradino più alto del podio battendo in finale la n. 5 del ranking e medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani cadetti.
Buona la prova di Elisa Cerchi che nella cat. junior 59 kg si ferma al secondo turno contro una delle finaliste, dopo un combattimento acceso di altissimo livello. Menzione d’onore anche per Noemi Roberti (cadetti 61 kg) e Matteo Carrara (cadetti 57 kg): entrambi si fermano al secondo incontro, ma dopo aver combattuto all'ultimo respiro.
Molto bella anche la prova di Bianca Azzena (Ninja Pescia) che ribalta il punteggio con 4 azioni fulminee ma non gestisce il finale nonostante diverse tecniche di calcio andate a segno ma non premiate con il punto dall'arbitro. Infine Martina Moncini nella cat. junior 48 kg esce al primo turno, ma con una buona prestazione.
“Quella di Messina per i nostri ragazzi è stata trasferta in gara ranking difficilissima sia per l'alto livello che per la grande distanza – afferma orgoglioso il coach Riccardo Montini - ma siamo molto soddisfatti, perché ha mostrato che siamo una squadra in gran forma tecnica e tattica”.
domenica, 7 giugno 2026, 19:32
Giornata da incorniciare per l'Atletica Virtus organizzatrice della V spettacolare edizione dell'Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca
sabato, 6 giugno 2026, 22:48
Un bellissimo pomeriggio di sport e divertimento al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca, palcoscenico della sedicesima edizione del Gran Galà Esordienti, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Atletica Virtus Lucca riservato agli atleti più piccoli
venerdì, 5 giugno 2026, 14:52
Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica torna nuovamente a Lucca per raccontare l'epopea e il fascino della tradizione automobilistica italiana ammirata in tutto il mondo. Ecco il percorso della tappa lucchese
venerdì, 5 giugno 2026, 12:07
Si corre domani la “Marcia di Fine Scuola”, gara podistica non competitiva, che si snoderà per S.Pietro a Vico e dintorni. Partenza ore 17,30 e ritrovo all’impianto sportivo de “I Campini” di S.Pietro a Vico, dietro la chiesa, dalle ore 16,30