L'evento



Bodymind Karate Team oro nella Open League di Messina

mercoledì, 10 giugno 2026, 12:30

La squadra di karateki della Bodymind di Gossi centra l'oro alla Open League di Messina, gara ranking per la selezione dei prossimi Mondiali WKF.12 ore di viaggio non spaventano gli indomiti combattenti Montecarlesi che in terra siciliana danno vita a vere e proprie battaglie senza fiato sul tatami.

Risultato eccezionale per Sofia Giunta che conquista l’Oro nella U14 42 kg, un’atleta che si conferma ad alto livello dopo la finale dell’Open di Riccione.Sofia Giunta, pur visibilmente emozionata, incontro dopo incontro, con la strategia corretta, centra il gradino più alto del podio battendo in finale la n. 5 del ranking e medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani cadetti.

Buona la prova di Elisa Cerchi che nella cat. junior 59 kg si ferma al secondo turno contro una delle finaliste, dopo un combattimento acceso di altissimo livello. Menzione d’onore anche per Noemi Roberti (cadetti 61 kg) e Matteo Carrara (cadetti 57 kg): entrambi si fermano al secondo incontro, ma dopo aver combattuto all'ultimo respiro.

Molto bella anche la prova di Bianca Azzena (Ninja Pescia) che ribalta il punteggio con 4 azioni fulminee ma non gestisce il finale nonostante diverse tecniche di calcio andate a segno ma non premiate con il punto dall'arbitro. Infine Martina Moncini nella cat. junior 48 kg esce al primo turno, ma con una buona prestazione.

“Quella di Messina per i nostri ragazzi è stata trasferta in gara ranking difficilissima sia per l'alto livello che per la grande distanza – afferma orgoglioso il coach Riccardo Montini - ma siamo molto soddisfatti, perché ha mostrato che siamo una squadra in gran forma tecnica e tattica”.