L'evento



Atletica: spettacolo al V Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca

domenica, 7 giugno 2026, 19:32

LUCCA – Un evento spettacolare e di grande intensità quello della quinta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca andata in scena al Campo Scuola Moreno Martini in una versione diversa dalle precedenti e con la formula dello short program che non ha comunque risparmiato emozioni. Davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha affollato entusiasta la tribuna, le star dell’atletica leggera internazionale e mondiale si sono sfidate sulla pista e sulle pedane dell’impianto di via delle tagliate con risultati tecnici eccellenti. Nonostante i forfait per infortunio del quattrocentista Emmanuel Ifeany Ojeli, dell’altista Eleanor Patterson e dello sprinter paralimpico Maxcel Amo Manu,

sono ben tre i nuovi meeting record: Thandazani Ndhlovu vincitore dei 400 (44”73), Faid El Mostafa primo sui 3000 siepi (8’23”69) e la campionessa olimpica Thea LaFond, vincitrice per il secondo anno consecutivo del salto triplo (14.73).

Emozioni anche nello sprint con la vittoria del colombiano Ronal Longa nei 100 metri (10”14) e nel peso con uno dei protagonisti più attesi, Leonardo Fabbri, che dopo l’ottimo 21.51 del primo lancio, non riesce a replicare le misure delle precedenti edizioni in cui si era spinto oltre i 22 metri. Secondo posto nell’alto femminile per la beniamina di casa Idea Pieroni (GS Carabinieri) che chiude a 1.90 dopo tre tentativi falliti a 1.94 alle spalle della cubana Dacsy Adelina Brison (1.92).

Nella gara del peso FISPES, nuovo record Italiano paralimpico categoria F46 per Sebastian Jacome Navas (11.14) e vincitori ognuno della propria categoria: il campione paralimpico di Parigi 2024 Oney Tapia F11 (11.90); Lorenzo Tonetto F64 (11.76); Matteo Chiarlone F13 (10.27). Nei 200 metri invece vittoria per Ange Bertin Poggiani (22”32) a pochissimo dal primato personale.

L’ennesima giornata da incorniciare per l’atletica leggera, per la città di Lucca e per la società del presidente Nando Caturegli a conferma dello spessore della manifestazione grazie alle capacità della macchina organizzativa dell’Atletica Virtus Lucca in tutte le sue componenti e dell’abilità dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi.

A premiare gli atleti, oltre al vice presidente Virtus Sergio Martinelli; il sindaco di Lucca Mario Pardini; l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti; l’assessore allo sport del Comune di Capannori Gaetano Ceccarelli; Carlo Cocco responsabile marketing e formazione di Italiana Assicurazioni rappresentata anche da Gianluca Del Bianco e Massimiliano Macaluso; il presidente di Fidal Toscana Fabio Mariotti; il presidente del Panathlon Club Lucca Lucio Nobile; il delegato provinciale CONI Stefano Pellacani e il campione di salto in alto Stefano Sottile.

Ottimi risultati per gli atleti di casa anche nel Toscana Gold Meeting Tour: doppio podio Virtus nei 110 ostacoli con la vittoria di Mattia Paterni (15”18) e il terzo posto di Alessandro Vanni con primato personale (15”29); primo posto per l’atleta di casa Amanda Obijaku sui 100 metri femminili (12”02); secondo posto nell’alto per Joseph Manfredi (2.00); terzo nel lungo Marco Pardini (6.76) e primato personale per Nikola Trzos nei 400 metri femminili (58”41).

All’interno dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca, la finale sulla distanza dei 60 metri della gara “Il Ragazzo e la Ragazza più veloce di Lucca”, la competizione nata dal progetto sportivo “Classi in gioco” riservata agli alunni delle scuole medie e pensata per coinvolgere gli istituti scolastici del territorio con l’obiettivo di promuovere l’atletica leggera tra i più giovani. Bella soddisfazione per gli alunni che hanno gareggiato nel contesto di una manifestazione internazionale dal valore assoluto. Sul podio maschile primo posto per Kevin Bogdan dell’IC Carlo Del Prete Lucca 3, secondo Diego Paez Garrido (9”08) dell’IC Carlo Piaggia Capannori e terzo gradino del podio per Alessandro Michi IC Don Aldo Mei San Leonardo in Treponzio. Sul podio femminile invece prima Camilla Barsocchi dell’IC Leonardo Da Vinci, seconda Elena Pieroni e terza Celeste Del Carlo entrambe dell’IC Ilio Micheloni Lammari.