L'evento



La Mille Miglia torna a Lucca: il percorso e la logistica

venerdì, 5 giugno 2026, 14:52

Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica torna nuovamente a Lucca per raccontare l'epopea e il fascino della tradizione automobilistica italiana ammirata in tutto il mondo. La tappa lucchese è stata presentata dal vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, dall'assessore al turismo Remo Santini, da Luca Ciucci dell'organizzazione e Emanuele Carrara di Korus.

"Lucca grazie alla sua tradizione motoristica a partire dagli inventori del motore a scoppio Eugenio Barsanti e Felice Matteucci dallo scorso anno è divenuta Città dei Motori Anci – afferma il vice sindaco Barsanti – e il passaggio della Mille Miglia rappresenta un onore e un'occasione per ammirare tante auto storiche, vere meraviglie di design e di tecnologia del Novecento".

"La Mille Miglia si colloca fra gli eventi di maggior prestigio e fascino del nostro Paese e siamo ben lieti che questa manifestazione così prestigiosa abbia di nuovo scelto Lucca – afferma l'assessore al turismo Santini – il paesaggio irripetibile delle nostre Mura, la bellezza del centro storico si sposano perfettamente con questa competizione d'altri tempi".

Ferrari Tribute 2026 con 130 auto - Il programma parte mercoledì 10 giugno (passaggio auto 18:45 alle 21) sera con il Ferrari Tribute 2024: i veicoli arriveranno da viale Castracani, entreranno nel centro storico da Porta Elisa svoltando in via dei Bacchettoni per salire sulle Mura dalla scesa del baluardo San Salvarore. Il corteo compirà un tragitto in senso antiorario in tutto il lato nord e ovest delle e Mura per scendere poi dal baluardo Santa Maria imboccando via Vittorio Veneto. Le auto transiteranno in centro storico in piazza Napoleone, via Beccheria, piazza San Milchele in Foro, via Calderia, piazza della Misericordia, via Cesare Battisti, via San Giorgio, poi via Fillungo, portone dei Borghi e via del Gonfalone e uscita dalla città da Porta Santa Maria e via del Brennero. Stesso itinerario per la Mille Miglia Storica con 450 auto giovedì mattina 12 giugno (passaggio fra le ore 7 e le ore 10:30). Pertanto lungo l'itinerario dalle 18:30 alle 21 di mercoledì 10 e dalle ore 6 alle ore 11 di giovedì 11 giugno saranno istituiti divieti di traffico e di sosta. In piazza del Giglio sarà allestito un punto timbratura dove i veicoli sosteranno brevemente e verranno illustrati nelle loro caratteristiche storiche.