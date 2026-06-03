L'evento



Grande festa per il XVI Italiana Assicurazioni Gran Galà Esordienti

sabato, 6 giugno 2026, 22:48

Un bellissimo pomeriggio di sport e divertimento al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca, palcoscenico della sedicesima edizione del Gran Galà Esordienti, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Atletica Virtus Lucca riservato agli atleti più piccoli, targato per il terzo anno consecutivo Italiana Assicurazioni e realizzato anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oltre quattrocento giovanissimi tesserati di ventisette diverse società da tutta la Toscana hanno gareggiato sulla pista e sulle pedane dell’impianto di via delle Tagliate in un pomeriggio caratterizzato dal divertimento e dallo spirito di aggregazione.

Non sono mancate le sorprese con la presenza della simpatica mascotte Pantera che ha scatenato gli applausi della tribuna gremita e degli ospiti d’onore: il campione di salto in alto Stefano Sottile; il triplista giamaicano Jordan Scott, argento ai Mondiali indoor di Torùn 2026; lo sprinter sudafricano Bayanda Walaza, argento olimpico nella staffetta 4x100 a Parigi 2024 e campione del mondo U20 dei 100 e dei 200 a Lima 2024 e Ronal Longa, primatista colombiano U20 e U23 dei 100 metri che saranno tra i protagonisti della gara dei 100 metri della quinta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca. Standing ovation poi per il ritorno a Lucca della campionessa olimpica Thea LaFond impaziente di scendere in pedana del triplo del Meeting dopo la vittoria dello scorso anno e applausi anche per Gabriele Magni, bronzo olimpico nel fioretto a squadre a Sidney 2000, appassionato di atletica, presente in qualità di spettatore Una vetrina spettacolare e un’autentica festa per tutti i bambini in gara e per le loro famiglie, per gli staff tecnici e per le società quotidianamente impegnate per la crescita umana e sportiva dei giovani.