L'evento



Lucca Half Marathon, iscrizioni già chiuse

mercoledì, 29 aprile 2026, 18:11

Iscrizioni sold out. L’annuncio è ben visibile sul sito della manifestazione e testimonia il grande successo che ha già avuto la Mezza Maratona di Lucca, che domenica festeggerà la sua 11esima edizione facendo ripartire il Criterium Podistico Toscano dopo le emozioni delle prime prove fra inverno e primavera e qualche settimana di meritato stop. La maratonina lucchese si conferma così una delle gare più attese del panorama primaverile sui 21,097 km, avendo sempre offerto spettacolo e grandi prestazioni.

Se per la mezza le iscrizioni sono chiuse, sono invece ancora disponibili 200 pettorali per la prova sui 10 km, anche questa valida per la challenge regionale. Il percorso della mezza si sviluppa nel cuore della città partendo dalle Mura e arrivando nella centralissima Piazza Napoleone. Il suo disegno tocca i luoghi più suggestivi della città, passando per due volte per le mura cittadine e sempre per due volte sulla ciclabile esterna, il che lo rende molto veloce e adatto all’ottenimento dei propri primati personali.

Sarà l’anno giusto per ottenere il record della corsa? I primati sono piuttosto datati, il maschile è della prima edizione del 2015, quando il kenyano Hosea Kimeli Kisorio corse in 1h01’59”, al femminile Mohamed Mohamud Hodan corse in 1h14’43” nel 2016. Lo scorso anno la vittoria è andata a Hicham Boufars in 1h07’10” e alla stessa Hodan in 1h20’06”.

Alle ore 9:00 di domenica verrà dato il via dalla zona Baluardo San Donato. Per il ritiro di numeri e pacchi gara si può provvedere presso l’Expo Lucca Half Marathon nella zona del traguardo venerdì dalle 15:30 alle 19:00, sabato dalle 9:00 alle 19:00 oppure domenica dalle 7:00 alle 8:00. Chi volesse iscriversi alla prova sui 10 km potrà versare 20 euro presso i tavoli della segreteria fino al giorno prima. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria, oltre al primo classificato lucchese e alle prime 3 società con il maggior numero di iscritti.

Per informazioni: Asd Lucca Marathon, https://www.luccamarathon.it/