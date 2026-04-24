L'evento



Numeri d’eccezione alla Lucca Half Marathon

domenica, 3 maggio 2026, 21:14

Samuele Oskar Cassi aggiunge un’altra perla al suo già ricco palmarés e porta a casa la vittoria alla Suncar Honda Lucca Half Marathon, la classica sui 21,097 km inserita nel calendario nazionale Fidal e valida per il criterium Podistico Toscano. La mezza lucchese, giunta alla sua 11esima edizione, ha visto il portacolori del GP Parco Alpi Apuane avvicinare il suo personale andando a conquistare la vittoria in 1h09’35” staccando nella parte conclusiva del filante percorso di Lucca – con partenza dalle Mura e arrivo nella centralissima Piazza Napoleone – il compagno di colori Gabriele Benedetti che ha chiuso in 1h10’05”. Più lontano il terzo arrivato, Tomas Tei della Virtus Lucca in 1h10’54”. Fuori dal podio Matteo Del Bimbo (Atl.Firenze Marathon) in 1h12’13” e Domenico Passuello (Sempredicorsa), già vincitore nel Criterium, in 2’47”.

Lorenza Banchetti si è aggiudicata la prova femminile in 1h25’30”. Dietro la portacolori degli Urban Runners sono terminate Valentina Martorella (Team 42195) staccata di appena 20” e la rumena Roxana Maria Girleanu (GP Parco Alpi Apuane) a 56”. Clamoroso il numero di arrivati, ben 1.548 che proietta la mezza lucchese fra le 21,097 km più frequentate della primavera italiana.

Nella 10 km, anche questa competitiva, primo posto per Andrea Nannizzi (GP Parco Alpi Apuane) in 34’04” con 22” su Gabriele Piumi (Atl.Cinque Cerchi) e 29” su Federico Macagno (Atl.Amaranto). In campo femminile prima Emma Marchione (Atl.Castello) in 38’08”, alle sue spalle Alessandra Nacchia (Asd Marciatori Antraccoli) a 39” e Alice Coltelli (GP Parco Alpi Apuane) a 1’33”. Qui gli arrivati sono stati 370.

La classifica per società premia l’Asd Marciatori Antraccoli davanti al GP Parco Alpi Apuane e al Gs Orecchiella. Per la manifestazione, patrocinata dal Comune di Lucca, è stato un successo senza precedenti, ma la strada da percorrere è ancora tanta, sempre con l’appoggio delle associazioni, istituzioni e sponsor locali che credono in un progetto vincente.