L'evento



Sfida in montagna domenica a Frati

mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10

E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. La corsa, intitolata alla memoria di Angelo Di Lelio, ha fatto registrare nella passata edizione le vittorie di Jacopo Fontanini in 51’10” e di Nina Gulino in 1h04’06”. I record della corsa appartengono però a Jilali Jamali in 49’06” e ad Annalaura Mugno in 56’42”.

Teatro della gara sarà il percorso di 12,1 km per un dislivello di 450 metri con partenza alle ore 9:30 da Piazza Don Florio Favilla a Frati e arrivo nel bellissimo Chiostro di Frati, attraverso un tracciato che mischia asfalto a tratti collinari, con pendenze anche pronunciate.

A fine gara verranno premiati i primi 3 assoluti, i primi 5 delle categorie fino a 59 anni e i primi 3 delle successive. C’è ancora possibilità di iscriversi al costo di 10 euro fino alla mezzanotte di venerdì, altrimenti al mattino della domenica direttamente sul posto versando 12 euro.

Per informazioni: Atl.Camaiore., https://www.facebook.com/profile.php?id=61575587426859