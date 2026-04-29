Sfida in montagna domenica a Frati

L'evento
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. La corsa, intitolata alla memoria di Angelo Di Lelio, ha fatto registrare nella passata edizione le vittorie di Jacopo Fontanini in 51’10” e di Nina Gulino in 1h04’06”. I record della corsa appartengono però a Jilali Jamali in 49’06” e ad Annalaura Mugno in 56’42”.
Teatro della gara sarà il percorso di 12,1 km per un dislivello di 450 metri con partenza alle ore 9:30 da Piazza Don Florio Favilla a Frati e arrivo nel bellissimo Chiostro di Frati, attraverso un tracciato che mischia asfalto a tratti collinari, con pendenze anche pronunciate.
A fine gara verranno premiati i primi 3 assoluti, i primi 5 delle categorie fino a 59 anni e i primi 3 delle successive. C’è ancora possibilità di iscriversi al costo di 10 euro fino alla mezzanotte di venerdì, altrimenti al mattino della domenica direttamente sul posto versando 12 euro.
Per informazioni: Atl.Camaiore., https://www.facebook.com/profile.php?id=61575587426859
lunedì, 4 maggio 2026, 14:17
L’Assemblea dei Soci di Banca di Pescia e Cascina ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 ed eletto i nuovi esponenti, in gran parte confermandoli, che condurranno la governance della Banca per il triennio 2026 – 2029.
domenica, 3 maggio 2026, 21:14
Samuele Oskar Cassi aggiunge un’altra perla al suo già ricco palmarés e porta a casa la vittoria alla Suncar Honda Lucca Half Marathon, la classica sui 21,097 km inserita nel calendario nazionale Fidal e valida per il criterium Podistico Toscano
giovedì, 30 aprile 2026, 13:30
Si avvicina il Giro d'Italia sulle strade della provincia di Lucca. A Porcari, che fra pochi giorni ospiterà la partenza dell'11ª tappa della corsa rosa, l'attesa si trasforma in passione concreta con la Gelateria Pacini rende omaggio al Giro d'Italia e alla storia del Team Fanini – Amore e Vita
mercoledì, 29 aprile 2026, 18:11
Iscrizioni sold out: la maratonina lucchese si conferma così una delle gare più attese del panorama primaverile sui 21,097 km, avendo sempre offerto spettacolo e grandi prestazioni. Appuntamento a domenica nella zona del baluardo San Donato