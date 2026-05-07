Trionfo storico per la Pallamano Montecarlo Under 14 Femminile

L'evento
lunedì, 11 maggio 2026, 18:14
La Pallamano Montecarlo può finalmente esplodere di gioia: le ragazze dell'Under 14 femminile hanno conquistato il titolo di Campionesse Toscane, coronando una stagione intensa, combattuta e ricca di crescita tecnica e caratteriale. Guidate con passione e competenza da Serena Carlucci e Francesca Ponziani, le giovani biancoblù hanno mostrato per tutta la stagione una qualità di gioco sorprendente: difesa compatta, ripartenze veloci e una determinazione che non ha mai vacillato, nemmeno nei momenti più difficili.
Ogni partita è stata un tassello di un percorso costruito con allenamenti intensi, spirito di gruppo e una voglia contagiosa di migliorarsi.Tra i più emozionati per questa vittoria c'è Matteo Franceschini, che ha seguito la squadra passo dopo passo, sostenendola con entusiasmo e orgoglio. Al termine della partita Franceschini ha voluto dedicare il successo a tutta la grande famiglia biancoblù, riconoscendo il valore di un ambiente che sostiene, cresce e accompagna le atlete dentro e fuori dal campo.Un futuro che promette ancora più emozioni.
domenica, 10 maggio 2026, 19:38
Un fine settimana speciale quello vissuto dal GP Parco Alpi Apuane. Neanche 24 ore dopo la doppietta alla Rossini Corre è arrivato un altro splendido uno-due in occasione della Corsa Storica di Frati, una delle principali prove di corsa in montagna del calendario toscano
venerdì, 8 maggio 2026, 09:07
Si terrà dal 29 giugno al 3 luglio prossimi lo Stage per giovani portieri diretta sul terreno del Porta Elisa organizzato dal preparatore dei portieri rossoneri Beppe Di Masi e che sarà tenuto da istruttori con qualifica Uefa, da preparatori atletici e fisioterapisti
giovedì, 7 maggio 2026, 12:10
Nell’impianto dei “Campini” vicino alla Chiesa, per tutto il pomeriggio di domenica 10 maggio, dalle ore 15 alle 18,30, bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi negli sport proposti dalle associazioni presenti con i loro tecnici e ricevere consigli e informazioni utili
giovedì, 7 maggio 2026, 10:40
Dopo quasi mezzo secolo di impegno ininterrotto, Franco Papini ha scelto di fare un passo di lato, segnando la fine di una delle presidenze più longeve e significative nel panorama bancario della Toscana: il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo presidente, Marco Mencarini, che è nella governance della Banca...