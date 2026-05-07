L'evento



Trionfo storico per la Pallamano Montecarlo Under 14 Femminile

lunedì, 11 maggio 2026, 18:14

La Pallamano Montecarlo può finalmente esplodere di gioia: le ragazze dell'Under 14 femminile hanno conquistato il titolo di Campionesse Toscane, coronando una stagione intensa, combattuta e ricca di crescita tecnica e caratteriale. Guidate con passione e competenza da Serena Carlucci e Francesca Ponziani, le giovani biancoblù hanno mostrato per tutta la stagione una qualità di gioco sorprendente: difesa compatta, ripartenze veloci e una determinazione che non ha mai vacillato, nemmeno nei momenti più difficili.

Ogni partita è stata un tassello di un percorso costruito con allenamenti intensi, spirito di gruppo e una voglia contagiosa di migliorarsi.Tra i più emozionati per questa vittoria c'è Matteo Franceschini, che ha seguito la squadra passo dopo passo, sostenendola con entusiasmo e orgoglio. Al termine della partita Franceschini ha voluto dedicare il successo a tutta la grande famiglia biancoblù, riconoscendo il valore di un ambiente che sostiene, cresce e accompagna le atlete dentro e fuori dal campo.Un futuro che promette ancora più emozioni.